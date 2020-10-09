葉國謙促讓大灣區港人投票 倡修改《選舉條例》重新定義「通常居港」

有報道引述政府消息指，計劃在下屆立法會選舉，容許居住大灣區甚至在內地的港人投票。港區人大代表、民建聯葉國謙今早接受商台訪問時，指應修改《選舉條例》，重新定義「通常居港」的意思，讓境外的香港永久居民亦能投票。

葉國謙說，選舉權是香港永久居民的公民權利，以往對內地投票亦有多番討論，多個政黨包括民建聯都有推動，認為特區政府可直接創造條件，因有部份人或工作關係未必能回港投票，現在兩地往來亦受疫情影響，又稱其他國家或地區都有外國公民可以在港投票。

被問到現時定義是要「通常居港」港人才可投票，身在外地並不附合有關定義，葉國謙則稱，如屬香港永久居民就應有投票權利，認為應修改《選舉條例》，重新定義「通常居港」的意思，讓已作選民登記的人士在外地亦能投票，但如已入籍其他國家，並非中國公民則要另作考慮。

他指推動境外投票的工作，應該不限於內地，亦要安排其他國家地區的港人投票，讓「全球華人」都可以投票，但內地與香港間關係密切，且大灣區屬國家戰略部署，可首先推動。

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