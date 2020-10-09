中國趨勢被停牌提司法覆核 聯交所指一直虧蝕法庭不應干預

商人向心擔任主席的創業板公司中國趨勢（8171）早前被停牌，及後申請司法覆核，質疑聯交所作出的決定不合理。案件今在高等法院聆訊，聯交所庭上強調，已詳細審視中國趨勢自2014年以來的業務，認為長遠而言不可行及不可持續發展，法庭不應輕易干預由行內專家組成的上市覆核委員會所作的決定。法官押後宣判。

香港聯合交易所有限公司去年6月啟動取消中國趨勢控股有限公司上市地位程序。經過覆核後，創業板上市覆核委員會維持取消上市的決定，除非中國趨勢在限期內開展足夠營運水平的業務，以重新遵守創業板上市規則第17.26條。

中國趨勢提出司法覆核，挑戰停牌決定，指聯交所未有適當考慮公司近兩年收入和盈利上升，業績比過往遭除牌的公司好。而且公司財務狀況沒有重大變化，突然被停牌實違反合理期望，聯交所未有充分解釋理據。

聯交所庭上指出，根據上市規則第17.26條評估公司營運水平時，不但考慮業績數字，亦要考慮多方面因素。大律師指，中國趨勢自2014年以來均虧蝕，或只是微賺100多萬元。收入全部來自貿易生意，但客源有限，利潤率低。而另一項傳媒生意更是完全沒有實際收入。覆核委員會完全有理由下令停牌，而委員會由行內專家組成，法庭不應輕易干涉。

聯交所亦指，過去數年監察公司表現，便是意味不滿公司業務，申請人不應有任何合理期望，覺得聯交所過往一直都滿意。聯交所亦從沒表明任何公司只要財政穩定，就不會被採取監管行動。此外，每宗個案均要個別考慮，逐一解釋其他公司為何不被停牌，並不可行。

【案件編號：HCAL818/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！