武統台灣一直是大陸的選項，明日是台灣雙十節，今年中共軍機擾台多達1,710次，闖入台海中線多達49架次，戰火味道近20年最濃烈，隨時擦槍走火。台灣前總統馬英九認為大陸一旦武統台灣，將是「首戰即終戰」，寶島瞬間潰敗。本報邀得台灣國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲、中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑，以及澳門軍事評論員黃東作武統台灣的兵棋推演，歸納出「中共攻台七部曲」，認為台灣登陸戰將是歷史上最難的登陸戰，最終演變成長久消耗戰，不會數日內失陷。黃東更特別強調：「一旦大陸武統台灣，直接或間接參與國家可能不下於八國聯軍！」

1.洗腦宣傳 和平統一台灣

在中共攻台劇本中，最理想的是不費一兵一卒就能「和平統一台灣」。林穎佑分析，和平統戰主要是對台不斷騷擾及洗腦，讓台灣社會普遍接受兩岸統一，達到不用槍械炮火，就能迫使台灣投降。

專門研究中國對台資訊戰的專家沈伯洋曾表示，中共對台資訊戰有五條路線，首先國安部系統主要透過黑客攻擊台灣健保、戶籍等資料庫，以及聯繫台灣黑幫；統戰部拉攏及收買各地的交流協會，如舉辦低價大陸旅行團，吸引台灣人去大陸，將他們加入微信或LINE群組，散佈中共假資訊。國台辦主要聯絡台商，提供洗腦資訊；解放軍的戰略支援部中有個網絡系統部，負責攻擊台灣網站及帶風向；共青團指揮百度帝吧等民間網軍，洗版留言影響輿論。

成效分析：不過，隨着台灣主體意識提高，台灣統派被邊緣化，和平統一台灣難度越來越高，南京軍區前副司令、中將王洪光曾表示，和平統一的窗口在台灣已關閉，再過5至10年，解放台灣、統一台灣的時候，將會是兩岸「不可承受之重」，故此中共一直拒絕承諾放棄對台動武。

2.軍演戰機擾台 消耗戰力

配合洗腦戰的就是一系列的軍演及戰機擾台，早前美國高官及捷克議長維特齊訪台，中共更不惜飛過台海中線。蘇紫雲認為共機飛越中線政治意義比較大，他引述2012年東海釣魚台問題、2019年中國及俄國軍機，入侵南韓的ADIZ（防空識別區）獨島領空，但沒有實質軍事效果。

蘇紫雲認為「中國七分政治三分軍事的本質是不變的」，而中國在李登輝、陳水扁及馬英九時期，都曾飛越中線，北京的目的是想影響台灣的心理與士氣，配合洗腦戰。馬英九更未戰先認輸，說台海「首戰即終戰」。

中國近月沿海軍演無日無之，甚至渤海、黃海、東海及南海四海同時演練。黃東認為中國除了練兵，亦在測試大部隊的調動能力。中共開戰前必須調動大部隊，故美國才派偵察機觀察，慎防中國借軍演調動大批軍隊，突然開戰。

成效分析：中共軍機都在台灣軍機起飛後離去，但黃東認為「一場隱形戰場已經開打」。他指出台灣停止戰鬥機生產，F-16維修間隔約10小時，相反大陸可不斷生產戰機，故「中國就算不開一炮，都在折損台灣飛機壽命」。他擔心台灣後勤負擔越重，最後影響戰備據報道，台灣戰機油耗嚴重，近半個月花費了上億新台幣（約2,600萬港元）軍費。

3.準軍事手段 攻佔台外島

習近平去年強調：「武力統一仍然是一個選擇」。林穎佑認為一旦洗腦宣傳及軍事威嚇也無法解放台灣，解放軍將發動小型戰爭，例如攻擊外島，使用有限度軍事手段，配合台灣統派鼓吹投降，達到「小戰而屈人之兵」效果，即以小衝突作為談判籌碼，繼而奪取台灣，毋須發動全面戰爭。台灣國防安全研究院今年6月發佈的《國防情勢特刊》，提到中國避免直接軍事衝突引發的不利後果與不確定因素，將會採取未達大規模戰爭門檻的「灰色地帶衝突」。

成效分析：立委王定宇曾透露，東沙島上月9日曾被大陸武裝漁船隊包圍，海巡署事後緊急否認。蘇紫雲說：「一旦解放軍用包圍方式對付東沙島，就是灰色地帶衝突，事實上是準軍事手段。」《國防特刊》又透露其他非軍事手段的脅迫，如海上民兵衝突騷擾、傳播假消息、網路資安攻擊、軍機船艦繞台等。

4.全面戰爭 封鎖台灣

如果佔領外島不足令台灣屈服，很有可能爆發台海全面戰爭，林穎佑認為，本島轟炸等於宣告全面戰爭開始，機率不大。黃東則擔心：「台灣人到今天仍未有全面戰爭心理準備，等於對對手仍然有不切實際的幻想。」

根據台灣之前估計，解放軍自海峽渡海進入到台灣沿海，台灣約有3小時可供反應部署。美軍報告在今年9月提到，解放軍主要的對台軍事行動，包括彈道導彈攻擊，封鎖台灣。黃東認為中國會用閃電戰封鎖，切斷台灣與宮古島及沖繩的聯繫：「相信解放軍會封到好嚴密，一是驚台灣高層向北逃走，二是驚海外增援。」做到封鎖台灣，海空作戰最為關鍵，務求在美國在介入前登陸。

成效分析：黃東指，台灣在反封鎖上，台海固然會佈滿水雷，但大陸將「掃雷演習」納入演練。他認為中國倒過來可用「攻勢佈雷」，像二戰美軍用水雷圍住日本，令日本海運癱瘓。黃東強調：「水雷不會認人，可能誤傷第三國商船或軍艦。」他說，德國一戰水雷打沉英國郵輪，船上有美國人，導致美國參戰。

5.北部斬首 淡水攻總統府

林穎佑認為中共前提是要擁有海空優勢，才可開打登陸戰，否則不太可能出現全面突擊。黃東指出登陸戰是世上最高難度戰役，台海登陸戰將是歷史最大規模的登陸戰，比二戰登陸諾曼第更困難。中共軍官稱最佳登陸地點最好附近有海灘、港口及機場。可是台灣縱有長達1,000多公里的海岸線，合適的登陸海灘數量只有區區14個，完全不利於兩棲登陸行動。北部小部隊登陸一直是大陸考慮的戰術，做法是派海軍陸戰隊利用氣墊船沿淡水河，再配合空降部隊直殺入台北總統府，以斬首戰結束戰事。

成效分析：黃東認為「淡水河口是兵家必爭的地方，但河面較為狹窄，無法展開大部隊」，台灣現時派出關渡指揮部防守淡水口，駐有阿帕奇直升機，未來將配備美製M1A2T坦克，進行反登陸作戰。桃園亦屬高危之地，附近有林口沙灘，桃園機場及台北港。此外北部金山附近屬較好的登陸點，當地較接近台北。

蘇紫雲則認為，閃電突襲成功的機率不高，現代電子情報可做到相當好，部隊奇襲很早就被發現。不過他估計，大陸有可能利用「戰略欺騙」，將兩岸航行的民用貨輪或汽車渡輪，與解放軍陸軍合成旅進行演習，變成運輸部隊，瞬間攻擊台灣的重要港口，再把裝甲部隊卸下，入侵台灣。但他又指，北京即使把台灣政治或軍方一把手斬首，但在民主國家是沒有意義的。

6.西部登陸難 或兵臨南台

黃東認為在北部進攻的同時，南部亦會助攻，用來滋擾分散注意，但估計大部隊不會在南部登陸，原因是南部與台北距離太遠。在台灣歷史而言，荷蘭及中國明朝的鄭成功都在台南登陸。根據前美國智庫研究員易思安的《中共攻台大解密》，台南及高雄都是選項，在台南登陸可進逼旗山，即台灣陸軍南部指揮中樞，但高山及樹林極多，交通不便，極可能成為長期消耗戰。黃東解釋：「大部隊可能有50萬人登陸，需要大量補給，即使不開一槍，一個裝甲師作戰的話每日3萬噸以上物資，中共難以應付長遠消耗戰。」此外，高雄有林園海灘登陸，附近確有機場及港口，但林園周圍是石化廠及工廠，登陸戰將死傷枕藉。

黃東相信台灣任何港口淪陷前，台灣都會將港口破壞，屆時中共需要興建專門為大規登陸作戰建造的「巨型人工港」，即浮動大型軍用碼頭，成為母港至登陸地點的後勤物資中轉站，提供大量軍車、彈藥、食品及藥物等軍用物資。

成效分析：黃暫時未見中共有所準備，「參考諾曼第戰役，人工港很快就被颶風打爛，所以一定要找一個天氣較好日子登陸。」台中及台灣西岸與福建距離最近，台中具有港口及台中機場，易思安認為一旦成功登陸能切斷台灣南北聯繫。不過黃東認為西部成功登陸的機會低，「西岸多懸崖峭璧又多淺灘，適合登陸的地點是絕無僅有。」他又指多年來台灣西部已做足軍事部署，西岸成功登陸難度極高。

7.部隊東部登陸 台灣落敗

過去解放軍的裝備較不足，無法在台灣東部地區發動攻擊，但自從大陸航母、071登陸艦及075攻擊艦服役後，中共最重要登陸作戰就是繞到東岸，由航母、071登陸艦、075攻擊艦，運載大量部隊去台灣東岸登岸。黃東認為一旦中共大部隊成功在東岸如宜蘭等地登陸，意即已控制了北部的海面，相信已去到戰事的尾聲，台灣的落敗只是時間問題。他認為台灣東岸防守較弱，財力上無法將東岸的防禦設備建造成如西岸一樣多。他說：「台灣東岸防守問題要靠部隊機動性、海空軍隊去解決，現在台灣兵力不夠20萬，當年只是一個金門都不止於20萬，火力、先進的部隊也不足夠。」外界相信，如果在宜蘭登陸，可以利用雪山隧道直奔台北，屆時既可進攻基隆港，亦可攻打台北市區。

成效分析：蘇紫雲認為從軍事科學角度來看，台東登陸的成功機率非常低，他不相信中共有全面佔領能力，認為戰事只會曠日持久，對北京來說不利。黃東指出就算台灣被登陸，台灣本身有很多高於3,000米的山脈，亦有能力打游擊或山地戰，但問題在於台灣人有沒有這個決心。