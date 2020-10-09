【0分暴隊】

【本報訊】警民關係處於冰河期，44%人在5月民研調查給警隊零分。保安局局長李家超受訪稱警隊會與社區溝通，檢視容易違規制度，審核違紀行為，但稱「其實唔係警隊自身嘅問題，警隊好想去做好警民關係」。民權觀察成員王浩賢批評，若警方不能謹慎行使權力和改革投訴制度，難修補警民關係，「無啦啦俾警察扣留30個鐘，點會冇負面印象呢？」

過去一年多警員濫暴濫捕，執勤休班均知法犯法，公眾信心盡失。李家超接受《信報》專訪時為警隊開脫︰「冇人係完美嘅、制度組織同樣係，要不斷求進」，警民關係好與壞「其實唔係警隊自身嘅問題、警隊好想去做好警民關係」，希望社會共同付出。

公民廣場裝刺狀圍欄

李家超續稱警民關係不可能長期對立，指社會轉趨平靜「係時候積極啲去做（改善）」，又稱警方願意改善紀律，走向專業化。李指警方早前成立「推動社群參與」和「誠信審核行動小組」等多個工作小組，小組會接觸中學校長會，加強與社區溝通，並主動檢視容易違規的制度和審核違紀行為。

李家超雖稱局勢趨緩和，但《信報》引述消息指「特別任務警察」人數再增至1200人。對會否繼續擴充特務警察，李家超未言解散隊伍，反稱傾向使用暴力者仍在社區，須時刻警惕，會按需要運用不同力量。

反送中運動以來政總被巨型水馬陣包圍，近日當局再花130萬元於俗稱「公民廣場」的政總東翼前地花圃位置加裝白色刺狀圍欄；李家超卻稱盼看見政總經評估風險後不需防禦措施的一天。李又指政府與社會對反修例風波均有責任，「過去十幾個月變成咁，大家都應該反省吓」。

民權觀察成員王浩賢表示，李家超提出修補警民關係，證明港府明白警隊問題導致管治困難，但警方「講一套做一套」，公眾不會收貨。他指民憤來自警察濫暴及明顯違規卻無懲罰，若警方有心修補關係，必須作制度改變，提高透明度和謹慎行使警權，並改革投訴制度。王又指警方與其見中學校長會，不如去了解律師被阻撓和被捕人受到不公待遇。

6.12遭警員以催淚彈射爆眼的楊子俊斥警方「做騷」，「你對市民做過乜，市民唔會唔記得」。他指若不解決警暴，警方如何洗白亦無用，只要仍有人因警方「蒙上不白之冤，只會繼續增加矛盾同仇恨」。

【警隊劣績斑斑】