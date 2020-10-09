正義姐遇襲現場毆鬥多人被控 藍絲支持者庭外涉恐嚇記者

市民今年2月在銅鑼灣時代廣場舉行「和你Lunch」，其間有揮舞五星旗人士到場，雙方發生衝突，有「正義姐」之稱的女教師藍雪寶報稱遇襲。案件今於東區法院提訊，有被告擬承認打鬥罪，惟裁判官質疑控方案情加入不相關段落，直指控方浪費法庭時間，最終將案件押後再訊。庭外有藍絲支持者疑似故意踐踏女記者的腳，引起爭執，其間一名中年漢更涉將本報記者逼向牆身並恐嚇謂：「你行得出筲箕灣先再講啦！」有警員到場了解後，認為上述言論不算恐嚇，最後中年漢獲放行。

事緣有藍絲陣營支持者不滿記者拍攝，在法院門外與記者口角，及後更有一名男子在附近店舖外趨近一名女記者，踩了她的腳。女記者直指該男子刻意而為，要求道歉。其間雙方爭執，另一名中年漢阻止本報男記者拍攝，並將記者逼向牆身，不肯褪後，更謂：「幾多歲呀？受過靶未呀？老細我同你講嘢呀！唔好當我Ｘ軲轆先得架，唔係個個好恰架。」

中年漢更對記者謂：「你行得出筲箕灣先再講啦！唔好亂嚟。」記者問他是否恐嚇，他說：「唔係恐嚇，係警告。唔好同我玩呢套。」他又謂：「你想報警就報警，我哋上得多啦。但我上得法庭，你就大X鑊。認X住我。」

警方約20分鐘後到場。警長6965向記者了解情況後，表示男子踩到女記者的腳，或是因不小心所致；至於本報記者疑遭恐嚇一事，警長謂恐嚇有明確定義，而警長認為中年漢所言不算恐嚇。警長雖然聲言會要求兩名涉事男子道歉，惟最終只有踩到女記者的男子道歉，及後眾人獲放行。

本案次被告黃卓熙（20歲）原本和首被告蔡俊軒（23歲）共面對一項傷人罪，控罪指二人於今年2月21日在銅鑼灣時代廣場地下非法及惡意傷害女子藍雪寶。控方早前對黃撤銷傷人罪，改控參與非法打鬥罪，黃今天擬認罪，而繼續被控傷人的蔡則不認罪。至於兩名女被告售貨員李秋芝（42歲）和商人宋晞綸（45歲）則被控在公眾地方打鬥罪，指二人同日同地與黃參與非法打鬥。沒有聘請代表律師的李今天打算認罪，宋則不認罪。

主任裁判官錢禮質疑，涉及黃和李的案情有部份內容與事件無關，甚至有些段落不曾提及兩名被告。控方一度強調，案情部份段落是為讓法庭了解案發整體情況，所以與案有關。惟控方索取指示後表示，法庭處理黃的案件時，只需考慮其中兩段。

裁判官聞言直指控方浪費法庭時間，做法不合適。黃和李的案件最終押後至下周五再訊，至於不認罪的蔡及宋則排期於12月15日開審，預計需時兩天。

【案件編號：ESCC1685/20】

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