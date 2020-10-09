武漢肺炎︱帝苑住客未分類即撤離 專家批不理想：應先整幢封鎖

尖沙嘴麼地道帝苑酒店再有住客及職員確診，需撤離所有住客，部份房客已趕在中午前離開酒店。但感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，急於將房客撤離或轉至其他酒店的做法不理想，強調不建議現時已入住的房客離開酒店，萬一牽涉的房客人數多，有機會將病毒帶至其他酒店甚至擴散社區。

曾祈殷說，涉及酒店的個案必須審慎小心行事，目前因未知房客和員工確診的原因，亦未知酒店內有無房客屬正接受14天強制隔離的人士，現時未掌握所有資料，「如各樓層有感染個案、員工有確診」，先將酒店整幢封鎖是較理想的做法，衞生防護中心盡快派人到現場，將各房客及員工等「分門別類」，決定酒店內哪些人可離開或送往檢疫中心。

防護中心應交代多少住客正檢疫

他說，暫未知新增的確診員工是屬房務員、前台接待員或餐廳等，「工種性質會直接影響衞生防護中心做追蹤同做決定。喺未釐清楚呢啲資料前，客人同員工應該等指示，再然後做下一步動作」。他說，酒店或衞生防護中心應盡快交代，現時酒店內有多少人正做14天強制檢疫、確診員工和房客的分佈等。

曾續指，時下流行的「Staycation」，在疫情時期絕對不理想，尤其一大班人在酒店除罩聯誼，惟酒店通風系統通常每小時只換氣2次，容易造成連鎖式個案發生，盼市民節制自律，千萬不要與三五知己在房內搞活動。

翻查資料，2009年5月一名下榻灣仔維景酒店的男子確診感染豬流感，時任特首曾蔭權當晚隨即召開應變督導委員會，並下令將病人曾入住的酒店暫時封鎖，酒店內近330名旅客及員工需要即時接受為期7天的醫學觀察。

許樹昌：第三波疫情一直未斷尾

本港疫情再次出現爆發迹象，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，近7日的源頭不明個案比例較高，確診數字令人擔心。他認為醫管局普通科門診延長派發收集包是好事，相信能有效找到帶病毒而不知道的人士，又認為醫管局有空間進一步延長派發時間。

他形容本港第三波疫情一直未斷尾，早前只有數天沒有本地確診個案，反映社區很多層面都有隱形傳播鏈，但指政府始終要平衡市民需要及不同業界的生存空間，認為政府早前放寬防疫措施的步伐已較緩慢，措施是否有效仍要視乎業界是否守規矩。他指，萬一有地區性爆發，政府在4區設立臨時檢測中心，可以很快安排市民檢測，亦相信當局可在短時間內動員大量醫護人手應付。

若酒吧再有個案須收緊措施

食衞局局長陳肇始昨日透露，政府正研究制訂強制檢測的法律框架。許樹昌表示，第三波疫情爆發時有不少的士司機受感染，亦有中轉宿舍外傭的感染個案，惟政府設立的檢測計劃反應一般，但他們是高危組別，強制檢測能協助盡快找到隱形患者。

對於應否收緊各行各業的防疫措施，他表示要視乎疫情變化，其中酒吧群組令人擔心，相信如果再有相關個案，當局一定會收緊措施。他又指，現時疫情不是太嚴重，暫時毋須再次停課。

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