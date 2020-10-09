【本報訊】建制派去年11月區議會選舉大敗後，建制陣營即傳出港府會讓居住大灣區的港人投票，而有親建制報章更預告，特首林鄭月娥下周發表的《施政報告》會交代有關安排。民主派議員昨召開記者會，狠批有關安排是為建制派度身訂做「必勝」選舉制度，不但令民主派候選人無法拉票，也無法追查在內地買票及種票的違法行為，又質疑只准大灣區港人投票、卻不准台灣港人投票的說法：「佢哋係咪搞緊台獨？」

親建制報章《星島日報》昨預告，特首林鄭月娥會在下周發表的《施政報告》研究推出措施讓居住大灣區的港人投票，全國人大常委譚耀宗更於報道中建議政府在內地設票站供投票及點票。民主派議員昨召開記者會表明反對有關做法。

只包大陸 「係咪搞台獨？」

民主派會議召集人胡志偉批評容許居住大灣區港人在內地投票，將令選民資格定義「唔清唔楚」，質疑在內地設票站只是想為建制派度身訂做「必勝」選舉制度。

胡志偉擔心，民主派參選人如到內地拉票，隨時變自動「送中」；部份被拒發回鄉證的民主派人士亦難以進入內地展開拉票工程。

曾任廉署調查主任的民主黨立法會議員林卓廷指，香港的政府部門如廉署、選舉事務處等，法律權力只限在香港境內，若然有人在內地種票，相關部門難以調查。他更質疑譚耀宗等建制派人士只准大灣區港人投票，卻不准居於海外和台灣的港人投票的說法：「台灣對佢哋（譚耀宗、吳秋北）嚟講唔係『一國』範圍咩？佢哋係咪搞緊台獨？」

公民黨法律界議員郭榮鏗指，若然民主派參選人在今次大灣區投票安排中未能接觸大灣區選民，將嚴重剝削候選人應有權利，有關問題將成為提出司法覆核的理據。

建制派議員表明支持讓居於大灣區的港人投票。支持方案的經民聯議員梁美芬被問到在台灣港人應否也獲投票權時指，在台灣設立香港立法會選舉票站「其實都可以諗」，因台灣「都係喺一國之下」。對於部份民主派人士因未有回鄉證，未能返回內地拉票，梁美芬將責任推給民主派候選人，「呢個要問返嗰啲人自己，點解冇呢個能力去做（內地拉票），而唔係問其他人」。