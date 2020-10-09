官揶揄：警長走甩物主 　執十個汽油彈都冇用

【8.31暴動案】

【本報訊】「陣地社工」成員陳虹秀等八人被控去年8.31在灣仔參與暴動，其中陳上周獲裁定表證不成立，當庭釋放，其餘七名被告續受審。案件昨結案陳詞，主控稱各被告並非「無辜在場」，眾人身處現場已有罪。有大律師指被告遭插贓伸縮棍，案中疑點重重，包括涉案警長拾起證物後沒即時找尋物主，反而自行保管多時，入職廿多年的警長不應犯如此錯誤。法官沈小民聞言稱：「你唔好同我講佢啲服務年資，新入職嘅警員都知，走甩咗個物主，你執十個汽油彈都冇用啦！」

控方外聘大律師張錦榮陳詞指，當日示威者作出實際破壞社會安寧行為時，現場的非法集結已演變成暴動。控方不需證明被告如何參與其中，亦不論他們集結目的合法與否，只要各人有共同目的，即滿足非法集結條件。

控方：被告非無辜在場

張又稱，警方要求現場人士離開 ，守法市民應該走；被告的衣物裝束可見明顯有備而來並有抵抗意圖，並非無辜在場。

控方亦提及第四被告龔梓舜被控管有伸縮棍及汽油彈，指警長黃子誠曾撲倒龔，但及後龔逃脫再被同袍制服，警長遂撿走背囊，當時他想找接收證物的刑偵同事。沈官質疑為何警長不去搜尋物主、反而找刑偵警。控方指，警長撲倒龔後曾遭人踢頭，當時亦不知龔已被捕。

龔的大狀石書銘陳詞回應，指警長撿起背囊後多次拾起東西，其後「行埋一邊」，拾起物件與伸縮棍相似；片段中從未有東西從警長身上跌出，不可能如警長作供所言他只是拾起電筒。

沈官問，警長拾起背囊後是否沒認出物主；石大狀稱警長供稱曾見被告脫下口罩的樣子，當時如要找物主，理應找到被告，但當時「冇認吓佢」。石又指控方沒證明龔如何參與暴動，應裁定針對龔的兩項控罪不成立。陳詞今續。

案件編號：DCCC12/20