武漢肺炎︱蘭桂坊協會歡迎政府派樽 盛智文冀勿再「一刀切」封酒吧

政府今晚（9日）起設立流動檢測中心，針對酒吧群組，並於今晚在蘭桂坊酒吧區派出流動車輛，派發樣本樽，以鼓勵酒吧員工做檢測，蘭桂坊協會主席盛智文亦有到現場視察，指希望政府日後能定期為酒吧員工作檢測，而非像過往要「一刀切」全面關閉酒吧。

星期五晚的蘭桂坊雖然熱鬧，但相比過去人山人海的景象仍失色不少。政府今晚有流動車輛及人員到蘭桂坊各酒吧派發樣本樽，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇亦有「出巡」視察情況。

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蘭桂坊協會主席盛智文到場巡視，他指政府派樣本樽的措施是個好方法，能保障職員及顧客。盛智文認為將來若酒吧有出現確診個案，應讓有確診個案的酒吧停業及安排員工做檢疫，而非強制將所有酒吧關閉，認為在新常態下業界應採取更主動措施。

酒吧負責人：派樣本樽好過無

蘭桂坊協會總監張素媚對於措施表示歡迎，指政府考慮到業界經營困難，故亦為業界提供免費檢測，以讓業界及顧客能較安心，「畀顧客知道嚟蘭桂坊可以好安心、好安全，所以我哋今次都好配合」，她謂希望政府日後能繼續有這樣的安排，「希望keep住做」。

張素媚指，業界願意全力配合政府防疫抗疫政策，「只要妥善採取適當措施，都會邀請政府專家畀返專業意見我哋，令我哋可以繼續經營」。

蘭桂坊其中一間酒吧負責人Steve表示，政府派樣本樽予業界總比沒有來得好，「尤其我們這些在前線工作的人」，他認為措施會令顧客及業界感到安心，因會知悉酒吧員工經測試後為陰性。Steve擔憂政府會再次全面關閉酒吧，希望能以定期檢測取代全面關閉。

酒客：唔會好似以前玩到咁癲

前往蘭桂坊飲酒的劉小姐認為政府向酒吧派樣本樽的措施令她感到較安心，「有testing可以確保到搵到隱形患者」。雖然近日有酒吧再出現確診個案，但劉小姐指不會特別擔心，「因為都會保持返手部清潔、都會戴返口罩，就算飲杯嘢都會保持返距離，唔會好似以前玩到咁癲」，她認為在疫苗面世前，政府應定期為業界做檢測。

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