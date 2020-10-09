司機堵路罪成 裁判官不信撞車之說 判阻嚇刑罰囚六周

去年8.5大三罷當日，中年商人被指將平治房車停泊在九龍城迴旋處慢線「堵路」，被控在公眾地方造成阻礙罪。商人辯稱當時遭另一車輛碰撞，對方不顧而去，故報警停車等候警察到場。惟裁判官鄭念慈不接納被告撞車之說，認為只是煙幕以掩飾堵路真相，裁定罪成，並指堵路行為嚴重影響公眾秩序，對上班市民造成不便，必須判處阻嚇性刑罰，以防患於未然，遂判監六星期。

案件今午在九龍城裁判法院裁決，被告陳繼同（54歲）開審前承認汽車轉向指示器及停車燈沒有保持清潔及有效運作的傳票控罪，今再被裁定在公眾地方造成阻礙罪成。

辯方求情透露，被告從事海產貿易生意，惟收入受疫情影響已大不如前，希望法庭考慮案發當日被告的錯誤決定並無造成長時間交通阻塞，並承諾不會再犯。鄭官聞言反駁：「我唔接納錯誤，我裁定係故意堵路。」

事後仍在迴旋處慢駛兜圈

鄭官續指，案發當時正值上班繁忙時間，涉案路段是九龍城區樞紐，被告故意堵路，嚴重影響他人及公眾秩序，導致巴士及小巴乘客需下車步行，必須判處阻嚇性刑罰，以向意欲仿效的人士發出明確信息。

鄭官又指，被告以撞車為藉口並報警，藉由「被撞」作為煙幕掩飾堵路實情，令案情更加嚴重。至於被告承認的傳票控罪則判罰款1,000元。

裁判官鄭念慈裁決指，根據途人及被告的行車紀錄儀可見，去年8月5日早上8時許，被告將平治房車停泊在九龍城迴旋處慢線約10分鐘，鄰近兩線亦有私家車停下，現場行車完全受阻。被告及後在迴旋處慢駛兜圈，歷時約10分鐘。鄭官指被告的行為無疑對交通造成實際阻礙，本案爭議點在於他是否有合理權限或解釋，以及是否合理使用道路。

被告辯稱當日交通擠塞，駕車駛經迴旋處時突然聽到「嘭」一聲、車身「突然郁一郁」，但碰撞車輛不顧而起。他四度致電999求助，並停車等候警察到場處理。鄭官指，他重複觀看被告的車cam，皆沒聽到「嘭」一聲或車身郁動的情況，「被撞」的說法並無證據支持。鄭官指若真被撞，被告應立即下車檢查碰撞情況，並與對方司機理論，但被告卻沒有如此做，行為與一般司機撞車後的反應不脗合。

指被告因堵路才遭指罵

對於被告聲稱遭到受阻小巴或巴士乘客指罵及拍打車廂，基於情況混亂及受驚而不敢下車；鄭官質疑，若被告也是堵路的受害者，同樣受堵路影響的市民不可能襲擊他。正正因為被告停車的位置堵塞車輛行駛，才會遭到指罵。其實被告只需將車向前方駕駛一小段路，便可解決堵塞問題，質疑他受驚的說法是倒果為因。

鄭官又指，當時沒人受傷，碰撞的車輛已駛離，被告的行為除了造成堵塞，無助警員到場調查事故。再者，從車cam可見，被告及後在迴旋處慢駛兜圈時，有一輛小巴在被告右方通行，被告隨即扭呔向右，明顯欲阻礙其他車輛尾隨小巴前行。鄭官拒絕接納被告被撞的說法；而即使被告真心相信被撞，他後來停車慢駛的行為亦不合理，裁定他堵路罪成。

【案件編號：KCCC234/20】

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