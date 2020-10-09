散仔會再批郭家麒無直接否定雷射光傷眼 向醫委會交「補充觀點」

公民黨立法會議員郭家麒再遭「散仔會」狙擊！警察隊員佐級協會主席林志偉繼早前去信醫務委員會，投訴郭家麒於10.1轟「綠色物體」淪政權走狗言論後，今日再發信醫委會提交「補充觀點」，稱郭家麒去年評論雷射筆時「為求達到其政治目的，不惜避重就輕，涉嫌刻意誤導公眾」，認為是「將政治凌駕專業」。郭不同意有關指控。

警察隊員佐級協會主席林志偉今日（9日）去信醫務委員會，就本周初投訴作為註冊醫生的郭家麒「專業失德」，提交「補充觀點」。林志偉在信中重提郭於去年回應時任浸會大學學生會會長方仲賢因被搜出雷射筆遭警方拘捕時表示，其工作及其他醫療工作中使用的雷射光功率較警方搜獲的雷射筆高，但沒直接否定雷射光能夠損害眼睛及視力。

稱郭避重就輕、誤導公眾

林志偉又將郭的說法無限上綱，批評郭為求達到其政治目的，不惜避重就輕，涉嫌刻意誤導公眾，讓人誤以為以雷射光照射警務人員構成的傷害不大，間接鼓勵更多人仿效。林批評此舉是「將政治凌駕專業的操作」，不惜鼓動他人作出很大可能令人受傷的行為，並質疑郭是否符合醫委會和醫者理念，以至構成「專業失德」。

林本身也指，坊間購買到的雷射筆大多附有使用說明書，均已警告使用者切勿以雷射筆所發射的光照射他人，尤其是眼睛。但他認為，郭的言論與說明書和大眾認知大相逕庭，又指過往研究亦指不同程度的雷射光可對眼睛造成不同程度的負面影響。

林又援引美國例子，稱已有人涉在示威中使用雷射筆照射警察眼睛、航機及直升機而被捕以至遭起訴，認為郭若質疑警方拘捕做法，亦應對外國同類案件感到不滿。

信件副本抄送多名官員

林志偉稱，今次去信是「想知道」雷射光能傷害眼睛及視力是否謬誤，還是「郭家麒的醫學常識不足」，或「其政治立場影響其作為醫生的專業判斷」。信件副本同時抄送政務司司長、食物及衞生局局長、保安局局長、警務處處長、衞生署署長和立法會主席。

今次已是警察隊員佐級協會主席林志偉於一周內，第二次就投訴郭家麒「專業失德」去信醫委會。林於周二（6日）曾去信醫委會，投訴郭於10.1轟「綠色物體」淪政權走狗的言論是煽動仇恨和辱警言論，認為涉專業失德。

郭家麒回覆《蘋果》查詢時表明，不同意警察隊員佐級協會的指責，並重申：「警隊不要忘記作為公僕，要服務市民而非打壓市民。」

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