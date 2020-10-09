武漢肺炎︱酒吧業稱會配合防疫要求換繼續營業：即使要客人着保護衣飲酒都願意

本港武漢肺炎疫情再度反彈，昨日新增的18宗個案中，超過77%（14宗）屬本地個案，其中一名曾到尖沙嘴China Secret酒吧的患者，亦曾到同區另一間酒吧，其同行朋友亦初步確診。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁在港台節目表示，前日與食物及衞生局官員開會，局方沒有提及會停業，但關注到酒吧內的通風情況，要求再加強換氣次數。他表示，業界會配合食衞局要求，亦已推出承諾約章，要求顧客申報健康等措施，若疫情再爆發，只要政府肯與業界商討，即使要顧客身穿保護衣才可進入酒吧飲酒，或用飲筒放入口罩，去代替停業，「其實我哋都願意做到，你畀我開就得」。他又提到，當局提到一旦再爆發疫情，將不會再有賠償。

他說，知道業內有些酒吧可能停業太久，復業後有生意就不太遵從防疫規矩，但指業界內一直呼籲要嚴格跟從防疫措施，因為政府對待酒吧業，一向最快封、最遲開。對於近期確診個案有否影響生意，他形容生意一向不太好，沒有太受影響。

他又提到，傳媒或政府經常指酒吧有問題，指酒吧其實只得一宗確診個案，之後再傳播開去，他形容媒體上報道的無牌酒吧應是無牌賣酒處所，並非酒吧，業界對此感到無奈，「一聽到酒吧兩個字，大家就好似好緊張，好大件事」，希望政府加強打擊一些無牌，亦不適合開派對的場所。

酒店業：年輕人或因宿費減而「一窩蜂」入住

另外，因應不少市民到酒店房聚會，甚至開派對，政府向業界發出指引，要求住客不應與不同家庭人士共用房間或開派對。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城在商台節目上指，相信大多數市民不會在酒店舉行大型派對，不排除有年輕人會因為高級酒店住宿費大減，而「一窩蜂」入住，認為是無可厚非。

李漢城表示，近日有年輕人在酒店房間舉行大型派對，違反《旅館業條例》，甚至有人拒絕配合酒店職員指示，職員上門勸喻時會鎖門。他指，作為服務業界，會在合理情況下滿足顧客需要，但如客人對他人造成滋擾、違反法例，又拒絕配合，會建議職員馬上報警處理。

李漢城說，部份酒店為增加流動現金，確保有足夠資金應付水電和員工薪金等，會透過刺激本地消費去減低每月虧損。他指，聯會已向酒店業界發出指引，包括要求進入酒店房間的人士要登記、多巡查及勸喻等，如有業界不遵守，只是個別管理人員的決定，強調業界若不自律令政府「出手」，可能會帶來很多連帶後果，最終影響生意。

許樹昌：若酒吧再有個案須收緊措施

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，近7日的源頭不明個案比例較高，確診數字令人擔心。他認為醫管局普通科門診延長派發收集包是好事，相信能有效找到帶病毒而不知道的人士，又認為醫管局有空間進一步延長派發時間。

他形容本港第三波疫情一直未斷尾，早前只有數天沒有本地確診個案，反映社區很多層面都有隱形傳播鏈，但指政府始終要平衡市民需要及不同業界的生存空間，認為政府早前放寬防疫措施的步伐已較緩慢，措施是否有效仍要視乎業界是否守規矩。他指，萬一有地區性爆發，政府在4區設立臨時檢測中心，可以很快安排市民檢測，亦相信當局可在短時間內動員大量醫護人手應付。

食衞局局長陳肇始昨日透露，政府正研究強制檢測的法律框架。許樹昌表示，第三波疫情爆發時有不少的士司機受感染，亦有中轉宿舍外傭的感染個案，惟政府設立的檢測計劃反應一般，但他們是高危組別，強制檢測能協助盡快找到隱形患者。

對於應否收緊各行各業的防疫措施，他表示要視乎疫情變化，其中酒吧群組令人擔心，相信如果再有相關個案，當局一定會收緊措施。他又指，現時疫情不是太嚴重，暫時毋須再次停課。

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