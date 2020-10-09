東西南北：副總統候選人見工（安裕）

也許，會有美國民眾周三晚上看了副總統候選人辯論之後，稍或鬆一口氣。共和黨的副總統彭斯，民主黨的參議員賀錦麗，立場觀點儘管各有不同甚至南轅北轍，在距離大選只有27天之際，這一夜在辯論中都想給民眾留下印象。辯論進展到第35分鐘稅務議題的互相搶白，曾經令人有過一陣子擔心：副總統候選人會不會上行下效、重演總統候選人首場辯論的二人吵架一場混戰。結果，辯論很快回到軌道，不致遠離這一晚辯論主持人、《今日美國報》華盛頓分社主任珮奇（Susan Page）開場時的有言在先：「美國人也理應有一個文明的討論」（Americans also deserve a discussion that is civil）。

無實權往日只是配角

今年美國總統選舉的安排，總統候選人辯論三場，副總統候選人辯論一場。一般而言，主菜是總統候選人辯論，副總統候選人辯論僅是配菜一碟。事實上，1960年首次總統候選人電視辯論，四場都是總統候選人對戰，沒有副總統候選人辯論這回事。今年的安排是「三加一」，副總統候選人辯論原本亦不脫配菜角色，但是當特朗普證實染疫之後，副總統候選人辯論重要程度即時增加。原因不言自明：剛出院的特朗普74歲，拜登即將78歲，這樣之下，61歲的彭斯和55歲的賀錦麗更形重要。美國傳媒形容，二人之間唯一的這場辯論，實是在美國民眾面前「見工」：一旦總統不能視事，接任成為白宮主人的能力考驗。

若不是這個原因，副總統候選人辯論，對於進入白宮成為二號人物的實際功用來說，屬於「不多」甚至「沒有」。美國副總統並無具體實權，有的也是總統指派的工作，副總統候選人辯論美國內政外交政策，作用在於表達他們對總統候選人政見的支持。說得直白一些，副總統候選人只要不在辯論時出醜就完成任務，因為美國大選是「總統選舉」而不是「副總統選舉」。因此，即使辯論當晚副總統候選人表現平平，對選舉大局影響不至巨大。1988年總統選舉，老布殊的副手參議員奎爾（Dan Quayle）辯論時侃侃而談，說自己的經驗與甘迺迪當議員時差不多。對手本特森是民主黨老牌議員，一句就頂過去，「我認識甘迺迪。甘迺迪是我朋友。參議員，你不是甘迺迪」。奎爾登時呆若木雞，不知如何回應。卻是那年老布殊乘着列根的祝福，順風順水入主白宮，奎爾無風無浪做了四年副總統。前年老布殊身故，喪禮在華盛頓大教堂舉行，七十出頭的奎爾坐在第二排，精神看上去挺好。

美國副總統無大權，若要再上層樓，那就是重大考驗。總統候選人挑選副手，首要考慮是選舉因素。特朗普當年找上彭斯，有指因為他是中西部重鎮印第安納州州長，在這一帶有影響力。拜登以賀錦麗為副手，有分析稱是爭取婦女及少數族裔選票。大概，不會太多總統候選人會考慮，一旦任內身故或不能視事，副總統有沒有能力接班這一命題。四年前特朗普可能不存這種考慮，想不到的是，副總統的能力，如今一舉成為美國民眾關注的重大焦點。

有一種說法是，副總統候選人挾着在朝優勢，在未來選舉有望成為總統候選人，並且可能入主白宮，因為曾經有過「在職訓練」。這種邏輯沒有必然，1952年大選獲勝的艾森豪威爾，他的副手尼克遜八年後參選總統，最終敗北而回，要遲至1968年大選才能打翻身仗。1988年大選，跟隨列根八年的副總統老布殊出選總統得勝，四年後角逐連任失敗。2000年大選，民主黨戈爾挾着「克林頓的副總統」名頭角逐總統，最後不敵喬治布殊。反而曾經普遍被認為「最有野心」的喬治布殊副總統切尼，2009年任滿後離開白宮，沒有角逐總統。切尼有其一批共和黨死忠支持者，否則的話，2008年大選戰果未必是一面倒。

不再是政治舞台裝飾

美國政治學者尼爾森（Michael Nelson）在劍橋大學《政治科學與政治》撰文〈選擇副總統〉（Choosing the Vice President）說，挑選副總統候選人，至為重要的準則是着眼副總統成為總統的能力。前文所提的三人，尼克遜、老布殊、戈爾，前兩人最終得以總統之身入主白宮，後者在一場官司之後慘然敗陣。可是，尼克遜和老布殊的總統之路並不好走，前者雖於1972年連任成功，「水門案」令他成為美國第一個辭職下台的總統，前後在任五年七個月；後者僅做一任四年離去。兩人俱是他們那個時代的精英，尼克遜當過參眾兩院議員、八年副總統；老布殊是黨（共和黨全國委員會主席）、政（副總統）、軍（二戰海軍戰機機師）、特（中央情報局長）做遍，卻都未能做足八年。二人論履歷堪稱無敵，工作經驗壓倒同儕，然而一個人格失德一個無力復興經濟，便與美利堅合眾國總統無緣。

今年美國大選發展至今，副總統候選人不再是政治舞台的裝飾，而是可能影響對總統候選人的投票考慮。今年美國選總統的一張選票，選的是兩個人而不是一個人。這與往年並不一樣。