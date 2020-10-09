美心旗下酒樓遭破壞 16歲男生認罪還柙候判

去年12月15日網民發起到多個商場「和你shop」，其間一名16歲中學男生在沙田新城市廣場聯同他人「裝修」美心集團旗下酒樓，今於沙田裁判法院承認刑事毀壞及管有物品意圖損壞他人財產等三罪。署理主任裁判官溫紹明認為被告較適合判入更生中心，但仍先為他索取感化、勞教中心、教導所等一系列報告，其間被告須還柙，本月23日判刑。

16歲謝姓男被告今承認刑事毀壞、管有物品意圖損壞他人財產，以及無牌管有無線對講機共三罪。控罪指他當日在沙田新城市廣場L8層801號舖潮庭內，與其他人損壞一張椅子、八張桌子及三盞吊燈，並於同日在港鐵沙田站A出口外，藏有兩罐液態化石油氣，其中一罐連接著一把噴火槍。他另承認無牌管有對講機。

辯方求情指，被告因受社會氣氛影響，才會在一時衝動下犯案，對於行事前沒深思熟慮、令家人失望，感到非常後悔。被告承諾以後會用和平方式表達意見。而他非常疼愛同父異母的11歲胞妹，冀成為她的榜樣。被告正在職訓局修讀酒店及餐飲課程，希望將來可以貢獻社會，並助家人脫貧。

親撰英文求情信 以示尊重法庭

辯方呈上被告親撰的英文求情信，指其英文程度雖不好，但為了尊重法庭，表達悔意，故特意用英文撰寫。辯方又呈上多封分別由被告中學校長、班主任、社工等人撰寫的求情信，指被告為人正直善良、努力上進、樂於助人，因社會事件而變得情緒波動，犯案後積極反思錯誤，希望法庭給予改過機會。

案情指，當日沙田新城市廣場有大批示威者聚集，其間被告與一群黑衣人強行進入涉案酒家，用硬物及鎚破壞店內設施，另有一名女子報稱遇襲。警方接報到場後，發現酒家內擠滿食客及記者。其後警員在沙田港鐵站A出口外，截獲身穿黑底白紋上衣、黑褲及黑鞋的被告，並在其袋內搜獲涉案液態石油氣及對講機。

【案件編號：STCC1603/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！