英國議員聯署促大法官表態：賀知義應拒絕港法院任命

終審法院非常任法官施覺民上月初疑因不滿「港版國安法」突然辭任,特首林鄭月娥隨即任命英國最高法院副院長賀知義勳爵(Lord Patrick Hodge)為終審法院非常任法官(NPJ)。英國32名跨黨派議員今日緊急去信大法官,認為賀知義接受任命只會損害司法制度聲譽,促請司法部門清晰回應。

聯署信由32名跨黨派議員發出,包括上議院議員奧爾頓勳爵(Lord Alton of Liverpool)、保守黨申克溫勳爵(Lord Shinkwin)及團體「Fight for Freedom. Stand with Hong Kong」等。

信中指,英國外交大臣已表明「港區國安法」違反國際條約、否定人權和言論自由,英國政府亦已暫停與港引渡,以及原則上容許300萬港人擁有入籍英國途徑。「港區國安法」是服從於中共《國家安全法》,林鄭月娥要求香港法院任命一位傑出人士,旨使其司法系統的「獨立性」合法化。

稱如接受任命 等同承認國安法

信內續指,賀知義接受任命,不僅使英國法官參與了香港當局實施的侵犯人權行為,更等同承認《港區國安法》有缺陷的原則和程序,使英國獨立的司法系統因為這種聯繫或招致聲譽受損。

他們認為,大法官兼司法大臣需要就任命作出清晰明確的回應,表明英國法院法官不宜接受香港法院的職位,這些職位無可避免地損害法官承諾維護基本人權和公義法律的基本原則。如果沒有作出明確回應,他們希望與司法大臣兼大法官柏克蘭(Robert Buckland)會面,以便親身解釋為何無法堅持英國政府有關政策。

議員憂英若拒派法官 勢動搖西方對港司法信心

法律界立法會議員郭榮鏗認為,事情發展到新一階段,已不僅是「睇定啲」,而是確實有機會英國不再容許法官來港擔任非常任法官:「呢個係對香港作為國際金融中心,對本港法治最大危機及警號。」

他指雖然仍相信本港法官和司法機構會緊守司法獨立,但行政當局不斷衝擊司法,已經從根本動搖國際社會對本港司法的信心。

聯署信中特別提到非常任法官對司法獨立的影響,他再次強調,政府指定法官審案等行為會嚴重衝擊香港法治。若英國政府不再安排法官來港擔任終院非常任法官,必會引起骨牌效應,其他普通法國家如紐西蘭、澳洲、加拿大等亦可能相繼仿傚,不再派法官來港出任非常任法官,正如早前各國陸續暫停對港引渡條例。他認為此舉勢必衝擊本港作為國際金融中心的基石。

