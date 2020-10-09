2016年大埔墜機意外 調查報告指飛機失速無法修正墮海

2016年2月27日，一名民航處59歲高級主任，駕駛香港飛行總會的小型飛機在大埔附近海面進行花式練習時失事，連機帶人墜海，事主最終不治。

民航意外調查機構今日（9日）發表調查報告，涉事飛機為香港飛行總會的Zlin Z 242 L飛機（登記標誌B-LUR），報告指當日飛機在大埔赤門上空飛行。約下午2時10分，飛機在空中失控，並急速墜落虎頭沙附近海面。飛行員傷重死亡。根據國際民用航空組織的準則，事件歸類為意外。

昔日報道：休假練習花式民航處主任 揸飛機插海亡

機師傷重死亡 報告提四項改善建議

報告顯示，機師當時持有效的私人駕駛執照飛行，他可能選擇在吐露飛行區，以各種襟翼形態和動力設置進行失速修正練習，而飛機在其中一次進場或着陸襟翼形態的失速及修正練習中，意外地發生初始螺旋，繼而演變成完全螺旋，而機師無法將之修正，釀成意外。

調查小組就意外提出四項安全建議。現時香港法例第448C章《1995年飛航（香港）令》中沒有強制要求香港飛行總會實施安全管理系統，但總會因應民航處建議自願使用安全系統管理系統（SMS），調查報告建議民航處針對此處檢討448C條例限制，並作有效監管。

其次建議民航處針對不同類型飛機FI等級測試中審核「基本旋轉（Basic Spins）」和「高級旋轉（Advanced Spins）」的定義和要求；其三考慮強制某些類別飛機安裝合規格圖像或GPS記錄設備。最後是香港飛行總會應與民航處就一般飛行命令的差異與民航處作協商。

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