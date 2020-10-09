中銀粉嶺分行遭示威者破壞 事隔一年四青年被控今提堂

反修例運動去年爆發以來，本港中資銀行不時成為示威者「裝修」目標。去年10月，粉嶺中國銀行分行疑遭示威者破壞。三男一女被指當日參與破壞及管有雷射筆，當中三人為未成年學生。事隔一年，四名青年被控非法集結及刑事損壞等罪，今在粉嶺裁判法院提堂。主任裁判官蘇文隆將案件押後至12月3日再訊，並批准被告各以5,000元保釋候訊，其間須宵禁及不准離港。

四名被告依次為無業漢陳慶麟（18歲）、兩名14歲女學生及16歲鄭姓男學生。首三被告被指於去年10月13日在粉嶺花都廣場中國銀行（香港）有限公司外，與其他人參與非法集結，並損壞中銀的玻璃門，同被控非法集結及刑事損壞兩罪。陳另被控於同月同日在身處非法集結時使用蒙面物品，即一個耳掛式口罩。

鄭則被指於同日在粉嶺中心附近金輝停車場內的公眾地方，攜有一個能發出雷射光束的裝置，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。

據了解，控方案情指當日有網民發起「十八區商場罷買日」，其間有數十名黑衣人破壞上址設施，造成玻璃門損毀。同日下午，警方在新運路截獲首三名被告；其後再截獲鄭姓被告，在其腰包內搜獲涉案雷射筆及電芯。

警方查看閉路電視後，發現戴口罩的陳姓被告一度用手指向中銀附近的閉路電視鏡頭，其他黑衣人見狀即阻擋鏡頭，兩名14歲被告亦在現場用傘遮掩他人。中銀閉路電視拍攝到黑衣人的破壞過程，但無法識別破壞者身份。

【案件編號：FLCC1851/20】

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