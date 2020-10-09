森度遊爆霸公家徑 海洋公園認衰收窄行山線

動用公帑吊命中的海洋公園，近期推出一系列活動救亡，其中森度遊系列的「秘行南朗山」收費80元，由公園職員帶領遊客遊覽纜車下的山徑。本報日前踢爆有關山徑其實位於政府土地，本應開放給公眾。據報道，公園已修訂行山團路線，範圍收窄至公園地段範圍之內。

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有傳媒引述地政總署消息指，海洋公園檢視原定安排後，已修改森度遊路線回到園方地段範圍，並已於周四向署方轄下的港島西及南區地政處提供最新的活動路線資料。署方認為，新的路線位於海洋公園地段範圍，即鄉郊建屋地段第1020號餘段及其增批部份內，經審視後，認為有關活動並沒有違反相關地契條款。

地署護航：地契無要求公園須向公眾開放山徑

報道亦引述地署稱，纜車下的山徑，為海洋公園根據地契條款興建作維修纜車及相關設施之用，亦用作緊急救援通道，相關條款並未要求該通道須開放予公眾使用，該通道有部份位於政府土地，其餘部份則位於海洋公園地段範圍內。

但記者查閱1972年海洋公園的地契，特別條款第48條註明，「纜索地帶」（CABLE WAY）上所有現存及重新劃定的小徑（any existing footpath and any realigned public footpaths)，都需要全日免費向公眾開放。

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