測血清 二次疫苗 防嬰兒染乙肝

【本報訊】肝癌是本港三大致命癌症，2018年有1,487人死於肝癌 ，佔癌症死亡總數10%。政府推出首份香港病毒性肝炎行動計劃，每年投放逾1.2億元，防範乙型肝炎通過母嬰傳播及擴闊藥物名冊。其中下年度起會為受乙肝感染母親所生的嬰兒，進行疫苗接種後血清測試，以識別出5%至10%未能產生足夠免疫反應的嬰兒，為他們提供第二次三劑疫苗注射，預計每年不多於3,000名嬰兒需接受檢驗 。

擴闊丙肝藥物名冊

全球估計有2.57億人患有慢性乙肝，7,100萬人患有丙肝。本地流行病學數據顯示，一般市民的乙肝感染率為7.2%，丙肝感染率為0.3%，即分別約54萬及2.2萬人感染乙肝及丙肝。

食衞局長陳肇始昨指，為配合世衞於2030年前消除病毒性肝炎所帶來的公共衞生威脅，包括減少90%慢性乙肝及丙肝新增病例，90%感染者已獲診斷，80%病人已獲治療等，政府未來兩年將採重點行動，包括擴闊抗病毒藥的使用及增強檢測，消除本港慢性病毒性肝炎。

衞生署顧問醫生（病毒性肝炎）兼公共衞生工作小組召集人林潔宜表示，乙肝主要靠母嬰傳播，政府會為孕婦每次懷孕時進行乙肝檢測，亦會為嬰兒注射標準三劑乙肝疫苗。新措施會使用抗病毒藥物預防母嬰傳播。一旦發現孕婦感染，會量度病毒數量，若病毒載量高，會向她們提供抗病毒藥物。另會為感染乙肝孕婦誕下的嬰兒打三劑標準針之餘，亦為嬰兒進行血清測試。現時新生嬰感染乙型肝炎少於1%，冀日後感染率可降至少於0.1%。

近年治療丙肝的抗病毒藥物治癒率提升，當局會增撥7,000萬元買藥，擴闊藥物名冊，讓病情處於不同階段的病人均可使用。