施政報告︱林鄭再取消電視電台聯播 迴避傳媒市民

特首林鄭月娥下周三（14日）發表新一份施政報告，有報道指，林鄭再度取消發表施政報告後，出席電視台和電台的聯播論壇。

去年10月林鄭到立法會宣讀施政報告時，正值反送中運動火熱之際。僅53段的施政報告未及宣讀完畢，林鄭就因為民主派抗議而放棄，改以視像形式發表，打破自1948年以來的傳統。而去年林鄭發表施政報告前一星期，當局便取消電視台及電台的聯播安排，當時政府發言人指，因發表施政報告當日，添馬艦政府總部周邊情況存在不確定性，故晚上的電視台聯播施政報告論壇，與及翌日電台聯播都不會舉行。

網媒《眾新聞》引述消息指，今年林鄭再度不出席電視台及電台聯播論壇，但未有提到原因。《蘋果》就相關問題向特首辦查詢，暫時未有回應。以往行政長官發表施政報告當日及翌日，都會透過出席電視台及電台聯播，接受記者提問和聽取市民意見。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！