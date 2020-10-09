蘋論：中共必定敗在小圈子遊戲上（李平）

美國與日本、澳洲、印度四國在東京舉行外長會議後，中共狠批美國搞小圈子，損害第三方利益，與早幾日狠批美國搞單邊主義相映成趣。原來，美國強調美國優先、搞單邊主義，中共害怕被脫鈎，當美國開始發展多邊外交、搞小圈子時，中共更恐懼，因為中共在國內外玩慣小圈子遊戲，深知其威力。美國引領的天下圍共小圈子正在擴大，中共還在幻想引領全球治理體系改革，勢必加劇兩個圈子的碰撞，也必定加劇國際社會的反感。

兩個小圈子直接交鋒

美國主導的小圈子與中共把持的小圈子，近日有多個有趣的數字對比和直接的交鋒。其一，10月6 日，第75屆聯合國大會專責社會、人道和文化問題的第三委員會舉行一般性辯論時，德國常駐聯合國代表霍伊斯根宣讀了39個國家聯署的關注新疆人權和香港最新局勢的聯合聲明。其後，巴基斯坦代表55個國家、古巴代表45個國家分別就支持中國的香港政策、新疆政策發言。

這兩個在香港、新疆問題政治立場對立的小圈子去年在第74屆聯合國大會上已交過手。去年10月29日，英國駐聯合國大使皮爾斯代表23個國家發表聲明，關注新疆和香港人道問題。而白俄羅斯代表54個國家發言支持中國的新疆政策。一年過後，美歐關注中國人權的小圈子壯大了，而支持中國的小圈子未見增強。在聯合國大會的會議紀錄中，今次巴基斯坦仍代表54個國家發言，而非媒體廣為報道的55個國家。

聯合國這個二戰後成立旨在維護世界和平的國際機構，已變成美中及其盟友的「戰場」。早前一日，中國常駐聯合國代表張軍代表朝鮮、伊朗、蘇丹等26個國家發言，批評美國等西方國家侵犯人權。中方這個賊喊捉賊的小圈子，除了夜行人吹口哨給自己壯膽之外，對增進本國人權有何助益？

其二，美國主導的另一個小圈子10月6日在東京出場，雖然只有四國參與，但其影響力不容小覷。這次美日印澳四國外長舉行四方安全對話，被視為籌組亞太國家防堵中共擴張的「小北約」。中國駐日本大使館發表聲明，指摘美國搞封閉、排他的小圈子，針對第三方或損害第三方利益。

其實，「小北約」這個小圈子尚未成形，遠不及已成立20年、由中國把持的上海合作組織。玩小圈子遊戲，一向是中共所好，無論是國內政治，還是國際政治，既可以抱團取暖，也可以耍老大哥的威風。

大撒幣對抗文明世界

尤為可圈可點的是，中共總書記習近平上月底在第75屆聯合國大會發表錄影講話後，中國外長王毅吹捧習近平指出了全球治理體系變革的正確方向。王毅還不點名批判美國，以單邊主義破壞現行國際秩序、霸凌行徑挑戰國際關係準則。言猶在耳，美國轉而發展多邊外交時，被排除在外的中共更顯恐懼不安。

其三，當中國外交部宣稱有近70國在聯合國支持中方立場時，美國皮尤中心發表了一個小圈子的民調。這項調查只在美歐日澳加韓等14個發達國家進行，結果顯示，各國人士對中國的觀感急劇惡化，負評率高達73%，對中國最反感的是日本人，負評率達86%，最不反感的是意大利人，負評率也達62%。

從這些小圈子的數字對比中，中共可以拿近70國的支持去向中國人證明自己香港、新疆政策的偉光正，可以代表26個國家發言批評美歐侵犯人權，但國際政治的小圈子從來不是簡單的以數量取勝。反對中方立場的39國、皮尤調查的14國，其政治、經濟、軍事實力，豈是其他小圈子國家所能抗衡的？中共逆民主、自由、法治普世價值而行，幻想靠大撒幣建立、把持的小圈子去對抗文明世界，到頭來必定是賠了夫人又折兵。

李平