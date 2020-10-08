【送中黑幕】

【本報訊】 警方設局將12港人送中的陰謀呼之欲出。本報得悉飛行服務隊8月23日先後派出定翼機及直升機執行警方行動，兩名警員登機隨行。警方隱瞞行動性質，聲稱緊急飛行旨在空中搜索，其實透過加密通訊系統與地面保持聯繫，以紅外線望遠鏡監視快艇。前香港眾志秘書長黃之鋒昨公開飛行服務隊內部文件截圖，亦引證飛機出勤是協助警方行動。警方稱「無角色」的謊言被揭穿，家屬炮轟警方「中港勾結、出賣港人」，要求立即釋放12港人。

消息人士向本報透露，飛行服務隊定翼機的隊員一般不會凌晨值班，鮮有深夜派機飛行。以往執行反走私巡邏，執法部門多數提前一個月申請，但8月22日定翼機隊員晚上10時下班不久，23日凌晨過後突然向隊員緊急召喚。五名隊員抵達香港機場後，有警員已備裝待發，警方沒交代任務詳情，書面紀錄只交代「Aerial Search（空中搜索）」，警方要求派出定翼機，以免用直升機打草驚蛇，最終兩名經理級當值人員同意下開始預備任務。

飛行程序列明「警方行動」

據悉，由於警方拒絕提供任務細節，飛行服務隊人員只好按一般任務執行出動安排，定翼機出發時只載着標準油量，即油缸約三分二滿。登上定翼機B-LVB的人員為兩名警員、機師、副機師及一名隨航操作人員。兩名警員分別負責監視及跟地面保持聯繫。警方為免走漏風聲，自行配備已加密的手提式通訊系統，不使用飛行服務隊總部作為指揮中心。

由於行動較預期長，加上長時間維持低飛及較慢航速影響耗油，結果燃油不足，8時許目送快艇出海後需折返。緊接出航的獵豹直升機B-LVH最少接載兩名警員，包括剛從定翼機B-LVB折返的警員。據了解，直升機出航不久，地面中心已得悉12港人的快艇被中國海警截獲，機上警員為了確認任務完成，要求直升機繼續出航。消息人士直言，事件中飛行服務隊只能聽由警方指揮，「其實我哋只係交通工具」，大部份隊員事後感到被警隊利用。

協助12港人的朱凱廸和鄒家成昨到飛行服務隊總部外抗議，前香港眾志秘書長黃之鋒公開飛行隊內部文件「flight program（飛行程序）截圖」，顯示8月23日兩度派飛機進行「P-OPS（警方行動）」。他公開五名參與定翼機任務的人員名單，但不包括警方；他透露政府電話簿已將整個行動組職員資料刪除，但有吹哨者向他披露事件。他質疑警方早已掌握12人行蹤，並主動策劃空中監視行動，絕非無角色。

翻查定翼機型號資料，該機種最高可攜帶20,000磅油量。根據黄之鋒公開的紀錄，當時定翼機負載12,000磅燃油出發，即約六成油量，佐證了消息人士的說法。

家屬出海發現更多疑團

被內地拘押港人鄭子豪的父親激動質問，已報警兩星期，警方「連一個電話都冇、一啲消息都冇……到底做過啲咩嘢？」李子賢的父親表示，有新證據顯示警方疑早已掌握12港人行蹤，希望港府盡快就事件向家屬及傳媒公佈真相。他認為各家屬至今仍處於被動角色，「權力喺政府度，我哋可以做啲乜嘢？只有將知道嘅嘢反映返出嚟，希望全世界可以幫到我哋」。

黃偉然的太太表示，近日村中的狗經常警戒吠叫，懷疑有人入村跟蹤，她坦言警方已不能相信，曾親自出海了解，卻發現更多疑團。她前日終於打通姓莊的內地警方聯絡人，對方指因不能核實家屬身份，故拒絕透露案情。她只想了解丈夫情況，對方只敷衍「很好」，其後稱有要事需掛線，她希望港人繼續關注事件。