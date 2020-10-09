遊行追究警暴四男被控非法集結 辯稱聽不到警告

網民去年10月27日在尖沙嘴發起追究警暴遊行，同晚警方與市民在旺角及紅磡等地爆發衝突，多名市民遭警方追截及制服。其中被捕的三女一男今就非法集結罪名受審，有小隊女指揮官供稱當時現場有200人聚集，她已四度向人群發出警告，指他們參與非法集結。惟辯方直指現場嘈雜，在場人士根本聽不到女指揮官的警告。她不同意，聲稱有人在聽到警告後以「要走嗰個都係你啦」來回應。

案件今在九龍城法院開審，三女一男被告依次是女學生傅詠琳（22歲）、兼職區議員助班林美珊（19歲）、女學生袁靖恩（20歲）及15歲姓許男生。四人被控非法集結以及身處非法集結時使用蒙面物品罪，首被告另被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途工具罪，即管有一個鎚子。四人否認所有控罪。

事發時駐守紅磡分區特遣小隊的快速應變小隊指揮官女督察龍嘉淇（譯音）供稱，當晚她身穿防暴裝，帶領近30名隊員抵達紅磡站A出口，發現上址有近200人在行人路聚集，路面有垃圾雜物等路障。她遂著隊員清理路障。

其間有人用雷射筆射向警方防線，並向警員叫囂及講粗口。她用揚聲器先後四度向人群發警告，指人群正參與非法集結，亦分別著傳令員舉藍旗、黑旗及橙旗。

龍續稱，她警告人群後，人群沒有離開，更有人從附近行人天橋向警隊掟石頭。警方向人群發射催淚煙及布袋彈，她其後率隊員向前驅趕。

控方庭上播放事發時的新聞直播影片，聽到不時有石頭擲至路面的聲音。

辯方盤問龍時指出，現場聚集人士與龍相距六條行車線，現場嘈吵，質疑龍不能肯定對方能否聽到她的警告。龍同意影片中「冇明確女聲」，但不代表她當時沒有大聲說話，更指對面不時有人回應謂「要走嗰個都係你啦」，故相信對方聽到她的警告。聆訊下午繼續。

【案件編號：KCCC656/20】

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