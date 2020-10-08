世道人生：以理抗勢（李怡）

航機追蹤網顯示，8月23日12港人出航當天，一架飛行服務隊定翼機於凌晨4時出動執行「特別任務」。飛行時間、路線，與12港人的快艇脗合，疑似追蹤及配合中國的逮捕行動。周二林鄭被問到有關情況，她沒有就定翼機的問題回答，反指有人借機抹黑港府及警方。這就露底了：避談證明確有其事。她的反詰語氣，似足華大媽。當權力傳承自一個極權體制時，其迴避問題和低質潑罵方式也一脈相承。

這兩天，政府電話簿突然將飛行服務隊整個行動組職員的聯絡資料全部刪除。空穴來風，事必有因。「12港人關注組」昨發出當日參與該定翼機飛行任務的服務隊人員名單，並要求當局交代是否配合「送中」。

自有人類歷史以來，所有的邪惡都源自權力不受制約，致使權力不斷膨脹和向惡。被美國參議員克魯茲所稱的「新邪惡帝國」，憑着經濟和盜竊科技所產生的操控能力，其向惡性正引發全球幾乎所有文明國家關注。12港人事件，是否意味「送中」修例儘管在法律層面已「撤回」，實際上卻以更無法無天的方式進行？

已故徐復觀教授曾論《理與勢》，「勢」指政治權勢，「理」指是非黑白的道理。「理只有是非而無大小，勢則不僅有順逆而且有大小。」如果我們做事為人只憑勢，那麼遇到勢小於自己就恃勢欺人，而遇勢大於自己就會神消氣沮，張皇失措。因此人不應只看勢頭，還應憑着心中的價值信念，敢於以「理」抗「勢」。

居於明顯弱勢下，以理抗勢需要勇氣。「抗」可能被視為螳臂當車，或「人為刀俎，我為魚肉」下的掙扎而已。但不反抗是否就能讓強權發善心呢？獨行弱女子丟掉手上的武器，是否就可以不被強暴呢？現實告訴我們，邪惡勢力只會得寸進尺，你越是妥協，他越覺得你可欺。

二戰時，英國張伯倫對納粹德國採取綏靖政策，結果引致納粹進侵波蘭。其後邱吉爾以堅決態度對抗強權，儘管軍力看來絕難勝算，但他說：「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱！可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭！」「如果這個島國的悠久歷史終究要結束，那只能結束在我們每個人都浴血搏鬥之後。」

抗日戰爭爆發前，依當時的國力與時勢，中國是反抗必敗，而且會敗得很慘。因此1931年九一八事變後中國啞忍，結果引致1937年七七盧溝橋事變，蔣介石終於呼喚全面抗戰。在戰場上中國的確每戰都敗，不斷撤退。但抗戰拖住了日本大軍深陷中國戰場中，終於引發太平洋戰爭，美國出手。

中國歷史上以弱勝強的例子不少。赤壁之戰、淝水之戰是著名戰役。以弱勝強的原因很多，但根本原因是弱方較為佔理，是以理抗勢、激發士氣以取勝。

近日中國軍機頻頻跨海到台灣領空挑釁，台灣有人認為台灣戰力無法抵禦中共軍，又指美國不會介入，「首戰即終戰」，更有曾經在國民黨管治時期因批判社會而聞名的作家說：「我反戰！」

又不是台灣要進攻大陸，你在台灣喊甚麼反戰？你的反戰不就是以虛偽的言辭要台灣接受屈辱嗎？但別忘了，「屈辱過後，你仍得面對戰爭！」難怪這位曾經居港多年的作家，對去年香港發生的事不置一詞了。

這個世界，沒有甚麼自古以來、天經地義的先驗的事，只有暴政和自由、文明與野蠻、民主與專制的爭鬥，只有以勢壓理和以理抗勢的對壘。忍受屈辱，那就等於聽從已故中共炮手鄔維庸對香港人的勸告：如果註定被強姦，何不索性躺下來享受當中的快感呢？

要作嘔吧！

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