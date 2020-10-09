塌牆壓斃男工　妻兒盼路祭

【本報訊】一名泰籍工人前日在海洋公園新酒店地盤工作期間，遭一幅三米高磚牆塌下壓倒身亡，遺孀（圖）昨晨由親友陪同到殮房認屍哭成淚人，她痛惜顧家盡責丈夫，剩下她一人照顧獨子，特別是丈夫身故無法慶祝下周兒子兩歲生日，留下永遠遺憾。她指早前一家三口外出，想不到是最後的三口聚會，全家現頓失所依，冀能前往事發地點拜祭亡夫。

喪命的48歲泰國籍工人王天居港逾七年，其妻亦是泰籍，居港20多年，二人八年前結婚，一家三口租住灣仔劏房。昨早9時許，王妻在親友陪同下到殮房認屍，離去時傷心落淚。她稱丈夫任職地盤工，兩人婚後一直渴望生兒育女，直至兩年前她終於成功懷孕誕下兒子，擔任全職家庭主婦。

頓失經濟支柱：唔知點算

她形容丈夫勤力顧家，在地盤主力負責「打炮」操控石屎槍及雜工，月入兩至三萬多元，要支付6,200元劏房租金及生活開支，亦要寄錢予鄉下的家人，因親友疫情下失業，需亡夫接濟。她補充，上周日丈夫休假，一家三口外出，當日是兒子首次乘港鐵，下周三更是兒子的兩歲生辰，丈夫意外死亡令她十分徬徨，「老公唔喺度，得佢搵錢，我睇B，香港租屋又咁貴，唔知點做。」王妻稱，事發後建築公司曾派人與她接觸，目前仍未商討如何協助他們。她稱泰國人篤信佛教，冀能到事發現場拜祭亡夫。

事發前日下午約2時，王天於深灣道海洋公園大樹灣第二間酒店地盤工作時，建築物二樓一幅三米高磚牆塌下將他壓住，被困一小時始獲救，送院證實死亡。勞工處事後向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止地盤有關牆壁鑽孔及打鑿工作並展開調查。