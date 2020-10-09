藍絲商人疑以煙蒂灼傷議員助理 雙雙被控公眾地方打鬥

深水埗區議員劉家衡今年5月擺街站反對港區國安法，其間一名持不同政見的藍營人士疑到場用煙蒂燙傷一名男議員助理，又出手抓傷多名女助理。被指用煙蒂傷人的男子與被灼傷的男助理雙雙被捕，一同被控在公眾地方打鬥罪。案件今在西九龍裁判法院提堂，兩人繼續保釋等候答辯。

兩名男被告依序為眼鏡批發商人尹載道（49歲）及劉家衡區議員秘書李譯喬（31歲），兩人被控於今年5月29日在深水埗元州街162號外非法打鬥。尹另被控一項普通襲擊罪，涉嫌同日同地襲擊余凱琳。

兩名被告暫時毋須答辯，等候律政司就案件索取法律意見。兩人以原有條件繼續保釋至11月6日再訊。

資料顯示，首被告尹載道曾多次代表「守護香港」及「新年代」等組織出席撐政府活動，又曾接受《文匯報》訪問，稱反對立法會議員拉布阻礙建築工程進度，影響工人生計。

【案件編號：WKCC3420/20】

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