八方析時務｜曾鈺成揭與林鄭牙齒印之謎

特首林鄭月娥曾自稱不懂政治、只識管治，今次民建聯創黨主席曾鈺成就向她示範了何謂政治。曾鈺成在港台節目《鏗將說》揭露，林鄭曾毫不客氣地表達對兩名民建聯出身的局長不滿。曾鈺成透過一次訪問，不單止釋出了建制派並非人人支持林鄭的訊息，更無疑於向北京表達，特首人選不止林鄭。

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回溯今年2月《蘋果》披露林鄭交北京的抗疫「小報告」，已見到林鄭如何看不起建制派。曾鈺成這次訪問，更把林鄭與建制派第一大黨民建聯的新仇舊恨時間線推早3年，猶如進一步確立林鄭是一直以來都看不起建制派的說法。而曾鈺成對林鄭的反駁，便撇清了建制派、至少是民建聯在今日林鄭管治危機中的責任。須知道，林鄭下星期就發表施政報告，按慣例兩個月後就上京述職，天曉得屆時林鄭會否重施「小報告」的故技。至於這次由曾鈺成來放話，好處是曾本身屬建制陣營內有份量之人，但又不屬民建聯領導層，就算惹怒了林鄭，也可被視為個人意見，免令民建聯尷尬。

但除了為民建聯以至建制派解圍外，曾鈺成還有一着。政圈近期已流傳港交所行政總裁李小加和前金管局總裁陳德霖為疑似下任特首人選。有政圈中人稱，特首選舉距今不足兩年，難保林鄭會如前特首梁振英般，毫無先兆下放棄連任，若北京開始思考是否林鄭以外真的沒有第二人選的問題，則現在便是非林鄭陣營人士向北京表達意欲的時候。

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