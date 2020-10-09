掟妻落街後自殺 法庭禁男方取得女方遺產

2017年油麻地「御金‧國峯」發生年輕公務員夫婦命案，丈夫用刀刺傷妻子後，將妻子掟落樓致命，繼而跳樓同死。高等法院今處理妻子的遺產安排，法官信納案中丈夫非法殺害妻子，下令按法例規定，禁止丈夫一方從妻子遺產中取得任何利益，並委任女方母親擔任遺產管理人。

女死者方燕婷（29歲）生前為政府新聞處新聞主任，男死者周偉輝（30歲）則在食環署西灣河潔淨組擔任高級管工，案發時二人結婚兩年。今年7月，女方家屬入稟高等法院，向男方追討人身傷亡賠償。

法官高浩文今應女死者母親申請，宣告根據「喪失權利原則」，禁止男方從女方遺產取得任何利益，並委任女方母親為遺產管理人。男死者的兄長同意相關安排。

法官解釋，根據《法律修訂及改革（綜合）條例》第25A條，非法殺死另一人的人，不能由於該殺人行為而取得利益。非法殺人包括謀殺、誤殺、協助或教唆自殺等。

證據顯示丈夫有預謀殺害妻子

法官形容事件屬悲劇，證據顯示丈夫有預謀殺害妻子。案情指該夫婦爭執，妻子離家3天後，於2017年9月3日回家，同日丈夫買了兩把陶瓷刀和兩樽通渠水。翌日早上，鄰居聽到有女性尖叫，其後妻子從28樓住所墮至5樓平台，不久丈夫墮到同一平台。

警方破門入屋，發現廚房鋅盤有一把染血陶瓷刀，客廳佈滿血迹。調查發現血迹屬於妻子，妻子頸和背有刀傷，但她死於高處墮下，推斷丈夫施襲後把妻子拖到窗邊拋落樓，然後跳樓自殺。

女死者沒留下遺囑。法官鑑於上述案情，以及男方有明顯利益衝突，決定委任女死者的母親為遺產管理人。是次申請訟費從男死者的遺產中支付。

【案件編號：HCMP180/20】

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