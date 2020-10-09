政府拖字訣　10年增5日勞工假

【本報訊】政府今年初提出逐步將法定假期（俗稱勞工假）由12日增至17日，與公眾假期睇齊，但一直只聞樓梯響。據了解，下周發表的《施政報告》將交代進展。有報道指政府計劃以10年逐步增加勞工假至17日，即平均每兩年才增加一日，減低對僱主影響。有勞工界人士批評耗時太長，認為較合理做法是分三年遞增。

政府下周召開勞工顧問委員會，據了解，其中一個議題是討論劃一假期方案。商台引述消息指，政府計劃以10年逐步增加勞工假至17日。由於增加勞工假牽涉巨額薪金開支，政府不會如早前延長法定產假為僱主提供補助。

勞方代表斥不合理

本港現時每年有17日公眾假期，但逾百萬名打工仔只放取12日勞工假，少了三日復活節、佛誕及聖誕節翌日假。勞顧會勞方代表周小松表示，增加勞工假已討論逾10年，官員亦認同兩類假期對打工仔不公，若再等10年才將勞工假逐步增至17日，需時太長。他指勞方曾提出分三年增加五日假期，首年先處理三日復活節假，其後兩年再增加佛誕及聖誕節翌日假期，安排較為合適。另一勞方代表梁籌庭指，增加勞工假實際涉及成本未必很大，因僱主可透過現職員工分擔工作。他認為用10年增加假期不合理，分兩至三年遞增是較公平做法。

中小企聯合會榮譽主席劉達邦表示，每兩年增加一日勞工假的安排勉強可接受，但目前經濟環境暫不宜推行，建議兩年後才開始逐步增加假期。