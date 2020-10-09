李八方online︱爆喊完爆粗 馬逢國唔認自己開會講「X那星」

心血少啲都真係唔好做議員，好似今日（9日）主持立法會內會主席選舉嘅馬逢國，繼前排向政府爆喊後，疑似頂唔順民主派不斷提規程問題，今次變咗爆粗，無啦啦鬧民主派「X那星」，仲要講完唔肯認，好彩立法會有錄影啫。

立法會選舉被強行押後，議會被迫延任一年，民主派梗係拖延內會主席選舉，結果搞咗1個鐘都淨係處理提名。負責主持嘅馬逢國一度鼓噪，直接動刀剪布，拒絕所有議員提名，仲取消選舉論壇，直接進入表決。點票期間，馬逢國突然爆發，喺立法會喺直播期間講咗句「X那星」。雖然好細聲，但睇重播就聽得到。

馬逢國唔認爆粗：邊個講我都唔知

事後馬逢國被傳媒追訪時一味否認，只係話「嗰個係唔係我嘅常用語，我無聽返，邊個講我都唔知」，當記者斬釘截鐵咁同佢講「係你講」嘅時候，佢就話「唔知」；不過馬逢國都承認，「X那星」唔係合適嘅語言，「如果刻意去deliberate梗係唔好喇」。

議員喺會議室講粗口就梗係唔啱，不過馬逢國係建制派，仲要係當時主持緊會議嘅議員，點會被人趕出場呢？

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！