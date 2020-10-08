乳你同行：篩查找出摸不到的乳癌（張淑儀）

香港中文大學賽馬會齊心防癌計劃，在日前公佈了首3,500名市民的篩查報告。

大腸癌篩查方面，大便隱血呈陽性，佔11.4%，要進行了大腸檢查，當中七成人士發現腺瘤，這些有可能日後可以演變成癌症；另外2.9%發現大腸癌 ，大腸癌的發現率為0.3%。

乳癌篩查方面，乳房X光造影當中，覆檢率為8.2%，另外有2.4%屬懷疑乳癌，需要抽組織檢查，當中有三分之一確診乳癌。乳癌發現率為0.8%。相比國際上有全民篩檢乳癌的國家，發現率在0.5至1%之間，算是高的。

77歲的婆婆在女兒催促下，參加了這個免費的癌症篩檢計劃。結果顯示大腸正常，但乳房X光造影偵測到兩邊乳房都有不正常的陰影，組織檢查證實是乳癌，是早期第一期。婆婆明言，自己「行得、走得、食得、瞓得」，乳房又摸不到硬塊，很難相信有乳癌，想丟下不理，等待觀察，看了兩個醫生，都是同樣說法，要做手術切除。令她接受事實的，是姑娘一席話：「摸不到的乳癌，即係好早期，你唔可以唔理㗎，以免日後後悔」。婆婆選擇全乳切除，很快便康復，回到從前的生活。經歷過這個乳癌的道路，她寄語香港女士們：「定期檢查好重要，好人好姐，都有機會中招，勿等待乳癌成形，摸得到之時才發現，已經是遲了。」

全球超過34個國家都有全民乳癌篩檢，不少更是政府免費提供或資助。在香港每日都有14位女士確診乳癌，兩人死於乳癌，要及早發現潛在的癌症，不要等待摸到才醫治，醫學已經證實，定期乳房X光檢查，可以在癌症早期發現，提高存活率。婆婆雖然77歲，她的個案提醒女士們，定期檢查的重要性，在這十月乳癌關注月，實在貼切不過。

香港乳癌基金會網址：www.hkbcf.org

電郵：pollycheung@hkbcf.org

張淑儀醫生 香港乳癌基金會創會人