HPV疫苗出問題醫療集團認違例 董事獲撤控惹官不滿拒接受

衞生署及海關去年7月聯合巡查銅鑼灣一家醫療集團，檢取一批子宮頸癌疫苗（HPV疫苗），驗出其中6支有問題。涉事公司今在東區裁判法院承認違反《商品說明條例》，公司董事則獲控方撤控。惟主任裁判官錢禮質疑案件涉及公眾健康，一支疫苗也不應有問題，惟董事卻不用為此負責，明言不能接受如此處理案件。最終法庭未有處理撤控申請，案件押後再訊。

涉案的港健醫療集團有限公司被票控一項「管有已應用虛假商品說明的貨品作售賣或任何商業或製造用途」罪，公司代表今日認罪。公司女董事張維瑄（55歲）亦被控一項相同罪名，控方今申請對張撤控。

不過，裁判官指出，本案涉及嚴重公共健康議題，質疑為何董事能獲撤控。控方稱索取法律意見後才有此決定，又聲言涉案有問題疫苗數量不多，亦未能驗出相關疫苗內的物質對人體有何影響。

惟裁判官質疑，案情其實已提及相關物質，重申案情嚴重，疫苗一支也不應有問題。裁判官直言不接受如此處理案件，要求控方提供詳細解釋。案件最終押後至11月13日再訊。

案情指，衞生署及海關於去年7月11日在位於銅鑼灣廣場2期的涉案公司檢取一批9合1加衞HPV疫苗，其後驗出其中6支疫苗有問題，並非MSD藥廠出產。案情透露，相關疫苗無法預防癌症，反而甚至會提高死亡風險。

【案件編號：ESCC1352、ESS12079/20】

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