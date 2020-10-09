施政報告︱大坑西邨重建有望 市建局將與平民屋宇公司合作 提供近5,000伙

樓齡達55年的石硤尾大坑西邨，早年獲城規會有條件通過重建，但業權人一直未能與居民達成共識，令重建拖拉多年。《蘋果》獲悉，特首林鄭月娥將於下周三（14日）「施政報告」交代大坑西邨重建的最新進展。消息透露，政府將委託市區重建局與負責管理大坑西邨的香港平民屋宇有限公司合作，重建後可提供近5,000個單位，當中部份單位將預留予現有居民，其餘就以資助房屋出售。

16年獲准有條件重建 惟業權人與居民未達成安置協議

原為寮屋區的大坑西邨，1961年獲港英政府以特惠價批地予平民屋宇興建並管理廉價出租單位，用以安置徙置區災民，屬於全港唯一「私營公屋」，8座樓宇提供1,603伙，各單位月租由約500元至2,000元。不過，大坑西邨大部份樓宇樓齡高達55年，不少單位天花批盪剝落、鋼筋外露。

早於2005年已傳出負責管理的平民屋宇有意重建大坑西邨，隨後發展商曾提出不同方案闖關都「食白果」；直到2016年終獲城規會有條件通過重建成4,925伙住宅，但業權人與居民一直無法達成安置協議。居民方面一直期望政府介入、提供公屋單位協助安置，惟政府一直以項目由私人持有且表明主導重建，加上政策原則而拒伸援手。

縱使兩任特首梁振英及林鄭月娥分別在施政報告中都有提及到藉平民屋宇增加房屋供應，但最終重建計劃拖拉15年。

重建後可興建6幢大廈 平均單位面積不足300方呎

不過，《蘋果》接獲消息，特首林鄭月娥將於下周三「施政報告」交代大坑西邨重建的最新進展。消息透露，政府將委托市區重建局與負責管理大坑西邨的平民屋宇有限公司合作，重建後將提供近5,000個單位，當中部分單位將預留予現有居民，其餘就以資助房屋出售。但消息人士直言，有關合作計劃十分初步，具體現有居民安置等，仍有待磋商。

翻查城規會紀錄，該處重建後可興建6幢大廈，共4,925伙，當中7成為資助房屋，餘下近3成單位用作安置該邨居民。大廈樓高27至41層，住用總樓面近142萬平方呎，平均單位面積不足300平方呎，另有11.3萬平方呎商業樓面。

恒地淡出平民屋宇有限公司

《蘋果》今年2月曾報道，負責管理大坑西邨的平民屋宇有限公司，恒地創辦人李兆基去年12月已辭任董事職務，更未見其子李家傑及李家誠替補頂上。而董事會僅餘下林高演一人來自恒地，其餘5人如李國寶、李國章及鄭則民等人均是東亞銀行高層。

李兆基未辭任前，一直負責拋頭露面講解重建概念，包括2014年稱有意重建居屋及2015年拋出售價100萬元兼免首期的「勤奮青年創業居所」，其間東亞銀行派系成員則顯得相對低調。

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