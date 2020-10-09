民主派批教育局黑箱作業藉機整頓業界 促撤回教師釘牌判決

教育局以文革式手段批鬥教育界，取消九龍塘宣道小學一名教師的資格。多位民主派議員聯手炮轟教育局，未有依照程序向涉事教師提供面對面的申述機會，令該名教師未獲公平公正的聆訊，質疑政府藉打壓該名教師而整頓「三座大山」之中的教育界，要求局方撤回判決並公開道歉，有關官員亦須為事件負責。

教育界議員、教協副會長葉建源憂慮，是次取消一名教師註冊的事件，將會延伸至教師所製作的教材內容、課程內容及考試，令整個教育界備受打擊。葉擔心，若任由事件繼續發酵，會令下一代的教育受到影響，或會「損失整個香港的未來」，強調民主派議員未來一年會堅守捍衞教育界，視教育議題為其中一條議會戰線。

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胡志偉：判決反映《教育條例》過時

民主黨主席胡志偉就斥責教育局未有向涉事教師提供公平公正的申述機會，指出教育局只單憑教案便指控該名教師是「有計劃」的行為，其間亦未有參考該名教師在課堂上所播放的新聞專輯片段、填寫的工作紙等，亦不接受該校學生認為教師其實是教授言論自由，而不是港獨的說法。胡質疑教育局在整個調查程序內均是由局方單方面決定，屬不專業的做法，要求局方撤回判決。

胡志偉質疑，今次教育局單方面的判決反映《教育條例》部份條文已不合時宜，建議政府參考其他專業的註冊制度，成立由教育專業人士及社會各界人士組成的獨立專業組織，進行教師註冊、聆訊、懲處等工作，避免再有現時教育局「黑箱作業」的調查方式。

議會陣線毛孟靜則批評，教育局今次做法獲特首林鄭月娥支持，反映政權打壓教育界將會陸續有來，擔心本港下一代的教育將會受到影響，無法在多元環境下學習，呼籲港人不要習慣不公義的局面，要一同守護教育界。

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