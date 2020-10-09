大媽動粗甩身　導師涉藏凳背被控

【本報訊】曾稱受威嚇而放棄競選立法會議席的建制派前區議員周永勤，今年5月在天水圍天瑞商場外擺街站，宣傳支持港區國安法，其間有大媽粗暴將一名黑衣男壓在地上。暴力大媽未有被捕被控，反而現場有音樂導師因涉嫌管有一塊爛凳的凳背，遭拘控《公安條例》下在公眾地方管有攻擊性武器的嚴重罪名，一旦罪成必須判監。

案件昨提堂，被告黃嘉豪（35歲）被控5月28日在天瑞路天瑞停車場外「攜有攻擊性武器，即一塊破椅椅背」。案件應辯方要求押後處理答辯，被告繼續保釋至12月7日再訊，其間不可離港。

女學生控管有槍械

另外，市民紀念港鐵太子站8.31事件兩個月當晚，深水埗汝州街與黃竹街交界一帶有人堵路，三名男女被拘控，昨亦提堂。鄧姓女學生（16歲）涉嫌管有胡椒噴劑及噴漆，分別被控無牌管有槍械，及管有物品意圖損壞財產兩罪；無業男被告蔡沛霖（25歲）涉藏有金屬棒，被控在公眾地方管有攻擊性武器。兩人繼續保釋等候答辯，12月3日再訊。

15歲男學生則在少年法庭提堂，他涉藏有噴漆，被控管有物品意圖損壞財產。辯方投訴少年在被捕現場及警車遭警毆打，頭部受傷需送院治理，要求法庭記錄在案。男生續保釋至11月19日再訊。

案件編號：TMCC1838、WKCC3407、700040/20