疫情速遞︱港疫情反彈 昨增18確診 本地個案佔14宗（附個案搜尋器）

確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港武漢肺炎再出現回升之勢，昨日（8日）共錄得18宗確診個案，其中14宗為本地個案，另外4宗為輸入個案。昨日的新增個案為9月20日錄得23宗個案以來最多，惟該日有19宗屬輸入個案。

昨日14宗本地個案中，1宗源頭不明，其餘13宗個案與之前個案相關。尖沙嘴酒吧China Secret再多1宗確診個案，累計有10人染疫，新增的患者亦曾到過尖沙嘴「Virgo Bar & Restaurant」酒吧，同行朋友中有初步確診個案；葵涌殘疾院舍「國寶之家」多11名院友確診，累計有12人受感染，大部份無病徵。另1宗為一個個案的家人。

無源頭個案為65歲退休男子（第5161號個案），住北角賽西湖大廈6座，每天會去健身中心上課或健身，主要去銅鑼灣和灣仔合和中心的Fitness First，有時與太太一同前往。

衞生署署長陳漢儀表示，近日疫情有惡化趨勢，形容疫情出現反彈警號。醫管局46間普通科門診派發檢測包的時間將延長，政府亦考慮在葵涌、九龍城和灣仔設立檢測中心。

本地個案：14宗

China Secret群組：1宗（共10宗）

●第5148號個案：29歲男子，10月1日開始發病，沒有外遊，居黃大仙康強苑。曾於9月23日到過China Secret，於9月30日到過尖沙嘴華懋金馬倫中心3樓Virgo Bar & Restaurant。

國寶之家群組：11宗（共12宗）

●第5149號個案：71歲女子，10月4日開始發病，沒有外遊。

●第5151號個案：58歲男子，10月6日開始發病，沒有外遊。

●第5152號個案：46歲女子，10月3日開始發病，沒有外遊。

●第5153號個案：56歲女子，沒有病徵，沒有外遊。

●第5154號個案：57歲男子，沒有病徵，沒有外遊。

●第5155號個案：43歲女子，沒有病徵，沒有外遊。

●第5156號個案：68歲男子，沒有病徵，沒有外遊。

●第5157號個案：69歲男子，沒有病徵，沒有外遊。

●第5158號個案：25歲女子，沒有病徵，沒有外遊。

●第5159號個案：44歲男子，沒有病徵，沒有外遊。

●第5160號個案：58歲女子，沒有病徵，沒有外遊。

其他有關連個案：1宗

●第5150號個案：47歲男子，10月6日開始發病，沒有外遊，居將軍澳健明邨健晴樓，為先前確診個案的家人。

源頭不明個案：1宗

●第5161號個案：65歲男子，10月3日開始發病，沒有外遊，居北角賽西湖大廈第6座。

輸入個案：4宗

●第5145號個案：32歲男子，沒有病徵，為空中服務員，從俄羅斯抵港。

●第5146號個案：30歲男子，10月5日開始發病，從印度抵港。

●第5147號個案：32歲男子，沒有病徵，經土耳其於10月6日，從突尼斯抵港。

●第5162號個案：31歲男子，沒有病徵，為海員，於10月4日從印度抵港。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公佈，醫管局至今晨9時，新增28宗符合呈報準則的懷疑個案。而今日有5人康復出院，累計有4,889名確診及疑似病人出院。現時仍有121名病人在17間醫院留醫，當中10人危殆，8人情況嚴重，餘下103人情況穩定。醫管局目前有1,119張負壓病床，使用率58%；負壓病房共627間，使用率67%。

本港疫情

●確診（截至10月8日17:08）

5,161宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,889宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

121名確診者仍留醫，10人危殆、8人嚴重

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月9日00:00）

大陸累計個案增至85,500宗，4,634人死亡。台灣累計確診個案524宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月8日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,599萬，全球死亡人數超過105萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案已逾754萬宗，死亡人數達21.1萬人。印度確診人數逼近675萬，位居全球第二，死亡人數突破10.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破500萬，死亡人數約14.8萬。俄羅斯確診人超過124萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

巴西疫情嚴重，確診個案周三突破500萬宗，死亡人數逼近15萬，病歿人數之多僅次於美國。雖然巴西每日確診人數已從7月高峯回落，但公共衞生專家警告巴西若仍輕視保持社交距離的防疫措施，加上太快恢復正常生活，有可能出現第二波爆發。

歐洲自今年1月出現首宗武漢肺炎病例後，至今累計確診600,940宗，累計死亡超過23萬人。歐洲確診最多的國家為俄羅斯，超過124萬宗；其次是西班牙，確診逾82萬宗；法國確診近67萬宗；英國確診則有超過53萬宗。

蘇格蘭確診宗數9月中以來急速增加，當局宣佈格拉斯哥和愛丁堡所有酒吧周五起停業，業界團體形容措施對行業來說是「全面災難」，警告許多酒吧與餐廳可能會因為新一波限制被迫永久停業。蘇格蘭周三新增確診1,054宗，蘇格蘭首席部長施雅晴(Nicola Sturgeon)說，儘管新措施感覺上似有倒退，但保障了蘇格蘭的整體利益。她理解這對許多行業來講都相當艱難，也不受民眾歡迎，但措施是希望藉由短期的嚴格手段來遏止疫情傳染。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 7,542,059 (211,694)

印度 6,757,131 (104,555)

巴⻄ 5,000,694 (148,228)

俄羅斯 1,242,258 (21,755)

哥倫比亞 869,808 (27,017)

⻄班牙 835,901 (32,562)

秘魯 832,929 (32,914)

阿根廷 824,468 (21,827)

墨⻄哥 794,608 (82,348)

法國 693,473 (32,462)

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