將軍澳「全黃food court」貼文宣 管理公司警告經營商5pm前移除否則或終止合約

被網民譽爲「全黃food court」的將軍澳「日日・食良」美食廣場，負責經營的博朗專業管理有限公司（下稱博朗）日前被發出警告信，指美食廣場範圍內展示了多張「與准許用途無合理商業關連的標語、文字及海報等物件」，要求其最遲於今日（9日）下午5時前全部移除，否則可能考慮終止合約及追討相關費用。

警告信由管理「日日・食良 新式街市及美食廣場」的宏集策劃有限公司（下稱宏集策劃）於星期二（6日）發出。信中稱博朗需根據雙方簽訂的協議條款經營美食廣場和用作相關服務，而宏集策劃近日注意到，該區域張貼或展示了多張「與准許用途無合理商業關連的標語、文字及海報等物件/物品」。

上月23日，宏集策劃在商場貼出告示，通知商戶不得在商場任何範圍内以「任何方式或方法」張貼、展示或舉行「與准許業務無合理商業關連之宣傳、訊息或活動」。如商戶爲了商業推廣而欲張貼宣傳物品或舉行宣傳活動，必須於最少三個工作日前向宏集策劃提出書面申請。告示更列明該公司不需披露審批與否的原因。

信中指，23日發出的告示已視作協議條款的補充，而公司亦曾先後多次與博朗溝通要求移除但未果，故發出書面警告，要求博朗必須最遲於10月9日下午5時正前「移除所有該等物件」，指如情況持續，宏集策劃會考慮根據協議行使權利，包括終止協議，及向博朗追討相關損失及費用。

《蘋果》正向博朗專業管理有限公司及宏集策劃有限公司查詢。

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