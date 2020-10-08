悠然自得：勿輕視水痘（蘇振康）

最近新型冠狀病毒肺炎疫情有所放緩，莘莘學子已經恢復面授講課，復課之後確有機會出現另一種過往常見的傳染病—水痘。

以往香港每月都有數百宗個案，踏入2020年，因為疫情持續，大家都很自律，加上停課關係，根據衞生防護中心資料顯示，自二月起的水痘個案數目大幅下降，但依然能維持在每月接近一百宗左右，足見其傳染力之強。大家之所以輕視水痘，皆因其症狀多數輕微，並會自行痊癒。

水痘是由水痘帶狀疱疹病毒引起的，可透過飛沫或空氣傳播，或可經由接觸水痘或帶狀疱疹水泡液、黏膜分泌物而受感染。請謹記，患者出疹前一至兩天已經具有傳染性，直至所有小水泡變乾為止，可謂防不勝防！患者通常會出現發燒和紅疹。這些痕癢的紅疹開始時是扁平的，慢慢形成突起的豆狀小水泡，其特徵猶如「紅玫瑰花瓣上的露珠」，小水泡維持大約3至4天，然後變乾、結痂，約於2至4星期內痊癒。

眾所周知，水痘個案集中出現在12歲以下小朋友的身上。相信香港大部份人都在小時候已經受到感染而終身免疫，剩下的少數人當中，孕婦受感染的風險高，萬一不幸出水痘，雖然早孕期自然流產的機會率沒有顯著增加，但媽媽出現嚴重的併發症如肺炎和腦炎的機會較高，而胎兒可能出現先天性水痘症候群，症狀如體重低、瘢痕性皮膚病變、眼睛缺陷、四肢發育不全、中樞神經異常等。此症候群發生率極低，若懷孕20周前受到感染，機會率大約為1%，若在20至28周之間受到感染的話，機會率大約為180分之一。但36周後受到感染的話，就有機會傳染給初生嬰兒，導致新生兒水痘，由於母體沒有足夠時間產生抗體可以運送到胎兒體內保護胎兒，病情會較嚴重，甚至危及新生嬰兒性命。

所以，對水痘的警覺性是必要的。各位可試問問自己是否曾經出過水痘？請謹記，曾經注射水痘疫苗並不代表終身免疫力！如果自己不清楚，可以透過抽血檢查確認免疫能力。當你曾經接觸過疑似患者時，更要用電話聯絡醫護人員盡快安排檢查，切勿衝動地跑到健康院或門診求診，以免傳染給其他媽媽，那就不堪設想了。

蘇振康 婦產科專科醫生