831灣仔暴動案月底裁決 控方稱逃匿即有罪 辯方直指荒謬：走唔走都有罪

「陣地社工」成員陳虹秀等八人被指參與8.31灣仔暴動，陳虹秀上周脫罪，餘下七名被告繼續受審。對於控方所謂「各被告逃匿可推論他們有罪」的說法，辯方結案陳詞中反駁，質疑現場人士「走又有罪，唔走又有罪」，更謂「響應警方呼籲離開都告暴動，係完全荒謬」。法官沈小民將於本月31日作出裁決，各被告獲准保釋候訊。

第六被告簡家康的代表大狀曾藹琪陳詞稱，控方沒任何證據證明簡在現場出現，除了在灣仔被捕的一刻外，控方控罪基礎並不清晰，直指控方「大包圍，中是但一個位置就可以」，質疑：「係咪行過每一個位置、身邊每個人，都係集結在一起？」曾認為法庭不能安心作出無可抗拒的推論，指被告參與暴動。

「冇嘢可以阻止市民著自己選擇嘅衣飾去現場」

曾大狀又稱，主控官稱憑被告衣著裝備及身處暴動現場，他們不需做任何行動，已屬參與暴動，如此說法等同指穿黑衫在混亂現場出現就是破壞社會安寧，「依家唔係講緊戒嚴，冇嘢可以阻止市民著自己選擇嘅衣飾去現場」。

曾亦指，直至主控官結案時，才知控方指控現場人士逃走屬「畏罪」。警員供詞指首次見到簡時，被告正背向警察，往銅鑼灣方前行，「咁究竟走係有罪，定係唔走留喺度有罪呢？依家主控兩樣都想要晒，走唔走都係有罪」。

第七被告莫嘉晴及第八被告梁雁彬的代表大狀李國威結案時，重提水炮車指揮官作供稱「暴動現場點會有市民」這句話，「呢句話亦反映到控方指控第七第八被告嘅謬誤」。李大狀指，兩被告只是在錯誤的時間出現在錯誤的地方，只因在現場出現，就被指控成暴徒，形容控方「捕風捉影」。

李又謂，控方在結案時才稱逃匿顯示被告畏罪，感覺到控方為求定罪「不顧一切、幾乎絕望」，才會作出此論點。李指被告是響應警方呼籲離開而非逃匿，「主控令我諗起啲電影警匪片，警察大叫『咪郁，舉手！』咪郁又點舉手呢？響應又點會係逃走呢？」李又指現場人士離開有很多可能性，畏罪逃匿並非唯一可能性。

「馬師道嘅人係唔會知道軒尼詩道著火」

首被告余德穎的代表大狀黃瑞紅陳詞指，案例顯示僅身處現場不足以構成暴動罪名，亦沒有案例指僅靠衣著服飾就足以判斷他們參與暴動。控方指稱當日7時02分至8時20分出現暴動，而暴動範圍由軒尼詩道1號橫跨至馬師道多條街；黃認為控方需證明被告如何共同參加這場暴動。

黃大狀續稱，在2016年旺角騷亂案中，多人被控多條暴動罪，「因為暴動嘅時間、範圍係有限，所以係有好多場暴動，而唔係一場暴動」。

她舉例指：「如果暴動劃咗七條街，呢條街嘅集結，冇可能鼓勵到另一條街嘅集結，馬師道嘅人係唔會知道軒尼詩道著火。」而這有機會令「8點被捕嘅人要承擔7條街以外、佢哋完全唔知情嘅集結」，直指罪行元素必須清晰，「咁嚴重控罪，如果控罪有不確定性，會產生憲法問題」。

第二被告賴姵岐的代表大狀藍凱欣陳詞則指，控方指控被告身處暴動的主街道，但沒有證據顯示她與集結有何關係，且現場眾人流動，控方單憑8秒影片作證據，遠遠不足以將被告定罪。

藍又認為控方不能對現場被捕人士均控以暴動罪，否則後果就是「個網撒到好大，唔相關嘅人都會墮入法網」。藍又指，現場警員已使用武器，現場人士逃走十分正常，故稱被告「畏罪」是講不過去。

官：要畀法庭知點解將佢哋串連一齊

第三被告鍾嘉能的代表大狀王國豪指，控方稱有片段顯示鍾於暴動前曾在現場不同地方出現，王批評由未見過被告、未見過證物的警員睇片後宣稱認出片中人便是鍾，極不穩妥，要求法庭對警員相關證供不給予任何比重，亦不要將庭上睇片認人的寬鬆大門打開。

主控就暴動的範圍作出回應，指條例並無限制控罪時間、地點、集結距離，又指「如果兩個暴動現場嘅人，一齊離開就全部無罪，一定都唔會係立法原意」。

法官沈小民回應謂：「其實你劃幾大都得架，劃到成個香港都得，你有權咁做。但係你要講畀法庭知，點解將佢哋串連一齊。」主控稱現場只是有不同部署，應將之看待成同一個暴動。沈官要求雙方再就暴動範圍的爭議，一星期內提交書面陳詞。

七名被告為自僱人士余德穎（23 歲）、學生賴姵岐（22歲）、電腦程式員鍾嘉能（27歲）、廚師龔梓舜（23 歲）、無業漢簡家康（20歲）、莫嘉晴（24歲）以及無業漢梁雁彬（25歲），被控於在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶參與暴動。龔梓舜另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於軒尼詩道管有汽油彈及伸縮棍。

【案件編號：DCCC12/20】

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