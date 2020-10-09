做gym男染疫　兩健身室停業

【本報訊】昨日再新增一宗源頭不明個案，患者為已退休的65歲男子（第5161號個案），居住北角賽西湖大廈6座，每天會去健身中心健身及上課。他10月3及4日曾分別到銅鑼灣tower 535和灣仔合和中心的Fitness First分店，10月2日曾到北角港運城皇后飯店。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，雖然病人曾到訪健身室，但不代表該處屬感染源頭，將調查他有否戴好口罩。Fitness First表示，昨日接獲衞生防護中心通知，一名會員確診武漢肺炎，涉事兩間分店昨日起暫停營業五天，所有員工亦須接受檢測。

「國寶之家」再增11宗確診

石蔭殘疾院舍「國寶之家」昨日亦急增11宗確診個案，全部均為院友，其中一名71歲女院友（第5149號），潛伏期間曾多次離開院舍，10月3至5日間曾到石蔭商場內的大快活和麥當勞、以及石蔭路光輝樓的黃金冰室。張竹君透露，群組首名確診者因為想轉院，而到私家診所領樣本瓶作檢測，中心其後發現個案。

醫管局總行政經理劉家獻指出，殘疾院舍群組患者介乎25至71歲，部份人有長期病患，其中一名46歲女院友情況嚴重，其餘情況穩定。他補充，現時總共有34位院友及6位員工，分別被送往醫院、樟木頭老人度假中心及薄扶林檢疫中心進行隔離。

此外，早前確診的調景嶺健明邨健晴樓兩兄弟，他們的父親亦於昨日確診。患者為47歲男子﹙第5150號﹚，曾到彩明商場。初步確診個案當中，包括一名機場地勤人員。機場管理局公佈，一名地勤設備管理外判員工早前參與衞生署提供的武肺病毒檢測，初次結果呈陰性，但該員工本周日﹙4日﹚下班後與友人用膳，該友人其後確診，有關員工再接受檢測，前日確診。