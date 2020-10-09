曾鈺成爆林鄭當選後奚落民建聯「培養唔到咩人才」 顧該黨感受留用劉江華

民建聯創黨主席曾鈺成突然在訪問中透露，特首林鄭月娥3年前當選特首後，便毫不客氣地向他表示「你（民建聯）培養唔到咩人才喇？」林鄭更直言不滿兩名民建聯背景的問責局長，但礙於民建聯的感受，才「姑且留返一個」。曾鈺成又表示，他當下便反駁林鄭，「 我哋（民建聯）嘅任務就係去打選戰，贏足夠嘅位支持你哋（政府）依法施政，係咁多喇！」此外，曾鈺成又提到，新民黨主席葉劉淑儀曾向他表示，整個建制派內只有他們兩人有條件做特首，只是曾沒有在政府工作的經驗。

民建聯黨員質素被詬病多年未解決，2006年9月，時任國家副主席曾慶紅在北京會見民建聯訪京代表團時，要求該黨「內強素質、外樹形象」，前者是指民建聯有需要提高黨員質素，後者希望民建聯在香港社會發揮更大影響力，被指是針對民建聯在當年「新形勢」下的期望，至於民建聯多年來質素及形象是否有提高，曾鈺成在這次接受港台訪問中沒有談及。

曾鈺成接受港台節目《鏗鏘說》專訪時披露，林鄭當選特首後找他傾談，並當面力數民建聯不是，曾引述林鄭說，「咁佢（林鄭）都好唔客氣㗎嘛，『我（林鄭）問你哋民建聯攞人，畀唔到喎！喂，你哋個政黨搞咗咁多年，你培養唔到咩人才喇？你哋民建聯而家有兩個局長喺我政府度，我可以話畀你知，兩個我都唔滿意，但係我知道，如果兩個都炒晒，民建聯就好難過，我姑且留返一個』咁講喎。」當年林鄭月娥的內閣，屬民建聯的民政局局長劉江華留任，蘇錦樑「無得留低」。

曾鈺成續指，當時他回應林鄭說：「我話民建聯成立以來，從來唔覺得我哋有個使命，為特區培養管治人才。我哋嘅任務就係去打選戰，贏足夠嘅位支持你哋（政府）依法施政，係咁多啦，邊個坐上去呢，唔關我哋事！」曾又表示，他亦向林鄭表明，「我好老實同林太講，我話我梗係冇人入你政府啦，叻啲嘅人我搵佢選舉啦，我點會畀佢入你政府呀。」

揭葉劉稱建制僅他們二人有條件做特首

為黨友辯護的同時，多年來被視為特首黑馬之一的曾鈺成，回應坊間意見覺得由他做特首香港便不會「咁慘」的說法，指建制派和民主派都不會真正信任他，因為建制派曾指他是內奸，民主派就形容他為「兩面人」，故此他做特首就「無位你走」。不過曾亦表示，葉劉在若干年前向他說，整個建制派除他們兩人外，沒有人有條件做特首，只是曾鈺成沒有在政府工作的經驗。

另外，曾鈺成提到曾蔭權是首位邀請他加入問責班子的特首，而梁振英出任特首時亦有意給予「副司長」的官職，但他直言「有我都唔會去啦」，因為他有虛榮心，覺得立法會主席只有一個，故此選擇做立法會主席。

未有由前朝梁振英政府過渡到林鄭政府、屬民建聯成員的前商經局局長蘇錦樑，回應《蘋果》時稱，由於曾鈺成的引述「太過間接」，故此他不欲回應。

上屆特首選舉，財政司司長曾俊華辭職與林鄭月娥競爭，當時盛傳曾俊華競選班底包括曾鈺成，「雙曾配」被視為有實力組合挑戰林鄭。

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