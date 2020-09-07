起底向老豆搵仔爆料 HKT技術員不誠實取用電腦罪成 官指勢必判監

香港電訊（HKT）男技術員涉擅自登入公司電腦，搜尋及擷取警員家屬資料，再向Telegram「老豆搵仔」頻道發佈；又疑遠距離拍攝紅磡警署，導致警署內女警擔心自身或同袍利益。技術員被控不誠實取用電腦及遊蕩等五罪，案件經審訊後，法官姚勳智今裁定他不誠實取用電腦等四罪罪名成立，遊蕩罪則不成立。案件押後至11月3日判刑，其間替被告索取背景報告。法官明言涉案控罪性質嚴重，勢必判處即時監禁，「不過睇吓幾長」，被告須即時還柙。

案件今在區域法院裁決，被告陳景僖（33歲）被控於去年7月24日、8月3日及9月9日，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益，而取用Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited的電腦；又於同年9月9日披露未經HKT同意而取得的個人資料；以及於同月22日在何文田俊民苑停車場遊蕩，意圖干犯可逮捕罪行。

【案件編號：DCCC164/20】

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