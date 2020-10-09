先後開五公司 三遭檢控罰20萬

擅長以拖字訣處理僱主申請的無良中介公司，話事人Benson現年30歲，五年前投身外傭中介公司市場，至今以個人及他人名義開過至少五間中介公司，當中多間屬無牌經營，曾被勞工處三度檢控，共罰20萬元，亦兩次違反《商品說明條例》被海關拘捕。不過即使劣迹斑斑，Benson將公司結業後，即會在原址以另一公司名義重開，換湯不換藥，繼續大搞外傭中介生意。

被指以不良手法經營外傭中介公司的負責人Benson姓廖，以職員身份於今年6月，在馬鞍山迎濤灣一間名為「和泰」的公司，涉違反《商品說明條例》被海關拘捕。

工人層出不窮博炒

離奇在上址為「和泰」的前身，是由Benson名下公司「龍誠」經營，前年他同樣違反《商品說明條例》被捕，涉及就申請進度作虛假陳述。當時傳媒報道，有苦主光顧「龍誠」時，兩年換了四個工人，每次工人會層出不窮博炒，任期僅由十多天至一個月不等，其間支付涉款數萬元中介費、代通知金及外傭機票等；等候外傭期間，「龍誠」更非法提供外傭兼職、試工服務。

根據公司註冊資料，Benson五年前成立首間外傭中介公司「龍誠」，選址馬鞍山經營，三年後再於粉嶺開設「鞍誠」，惟「鞍誠」屬無牌經營，去年分別以「無牌經營職業介紹所」及「一名人士因管理無牌職業介紹所」被定罪，罰款共12萬元，現時「鞍誠」已結業。

本報追蹤發現，除馬鞍山「和泰」繼續接客，Benson還不時到西貢一間名為「親民」的中介公司坐鎮接客。店內擺放多個寫有「悅誠」的易拉架，記者發現「悅誠」的商業登記於前年4月註冊，經營地址與「親民」一樣，擁有人正是Benson，同年10月則轉至一名姓歐女子，二人曾報住同一住址，疑為其親母。

「悅誠」突然變身「親民」，疑也與無牌經營有關，今年7月「悅誠」有人因管理無牌職業介紹所被罰款8萬元，單就無牌經營問題，與Benson有關的公司兩年來被罰共20萬元，惟沒有影響Benson在業界繼續打滾，現時西貢的「親民」雖由另一張姓女子持有，但Benson及其母親會每日輪流睇舖，儼如真正老闆。