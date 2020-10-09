背囊藏鐵鎚行山杖　青年囚九月

【本報訊】23歲青年年初在公園被便衣警員截查，搜出背囊內有鐵鎚、行山杖、摺刀、點火器等，被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用。他早前不認罪受審，辯稱涉案工具用於維修電單車，惟主任裁判官蘇文隆指他管有兩支鐵鎚，唯一推論是用作破壞公物，裁定罪成。案件昨判刑，辯方雖呈上同類案件判囚四個月作例子，但蘇官指沒有參考價值，且案情嚴重，判被告入獄九個月，准他保釋等候上訴。

辯方呈同類案 官：沒參考價值

被告黃俊迪（23歲）早前被裁定今年1月19日在大埔大元邨大埔中央廣場管有兩個鐵鎚、一支行山杖及一把多用途摺刀。報告認為他不適合進入勞教中心。辯方呈交一宗律政司覆核裁判官判刑的同類案件，指該案亦涉鐵鎚、士巴拿及螺絲批等，最終判囚四個月。蘇官指，該案對其判刑沒參考價值，以九個月監禁作量刑起點，並指被告經審訊後定罪，個人因素亦無助減刑。罪成後還柙的被告獲准保釋等候上訴。據了解，被告打算就定罪提出上訴。

被告曾自辯指，因財政關係，打算自行修理電單車，行山杖可清除卡在機件的雜物，點火器能加熱變形金屬部件，以便扭正形狀。蘇官裁決時對相關說法有疑問，如為何選擇晚間維修，而修車亦不會使用行山杖，應使用螺絲批等體積較小工具。

案件編號：FLCC315/20