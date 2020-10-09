糖尿病藥或含致癌雜質 批發商回收受影響批次

一款用於治療糖尿病的處方藥物可能含有致癌雜質，批發商自願從市面回收受影響批次產品，衞生署指，有關產品曾供應予本地私家醫生及藥房，至今未接獲涉及有關產品的不良反應報告，會密切監察回收工作。

因含有雜質N-亞硝基二甲胺而須回收的是Metformin Denk 850藥片850毫克，香港註冊編號：HK-49776，批次編號21334。

受影響批次糖尿病藥含甲福明

衞生署指，基於實驗室測試，N-亞硝基二甲胺被列為可能令人類患癌的物質，海外藥物監管機構正評估某些藥品被發現含有上述雜質對藥品安全性的影響，包括甲福明產品，而上述治療糖尿病的處方藥物，正含有甲福明，衞生署稱會密切監察事件發展和海外藥物監管機構就該藥物發出更新的安全評估，再考慮跟進行動。

衞生署：不應自行停藥 應盡快向醫護徵詢意見

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，Metformin是糖尿病人的一線治療藥物，使用程度十分普遍，長期服食該雜質可能有致癌風險，故如有病人發現正服食相同批次的藥物，應盡快求醫，或請醫生轉給予其他製造商生產的Metformin藥。

家庭醫生林永和則指，如病人不是服用相同批次的藥物，可毋須轉藥，該批藥較常用於政府轄下醫療機構或公私營合作計劃，劑量亦較大，他自己診所就未有購入，建議病人如有任何憂慮，應聯絡處方藥物的醫生。

根據藥物批發商成達的資料，受影響產品曾供應予本地私家醫生及藥房。公司已設立熱線電話2370 1183解答相關查詢。衞生署發言人表示，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，提醒正在服用上述藥物的病人不應自行停藥，並應盡快向其醫護人員徵詢意見。

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