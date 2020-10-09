公屋凶宅︱華富邨雙屍命案單位已翻新 鄰居：我一向都唔驚呢啲

今期特快公屋編配計劃不乏凶宅，單位數量更是近年最多。其中在香港仔華富二邨華生樓一個單位首次上榜，該單位2018年底發生雙屍命案。《蘋果》記者今午到現場，大廈屬舊式的天井設計，走廊明顯有不少地方失修及殘破；即使今日陽光普照，該處亦顯得較昏暗。現場所見曾發生命案的單位在走廊角落位置，單位大門及鐵閘明顯較新淨，料房署已進行翻新，準備好再出租。

鄰居：就算住嗰間都無所謂

與凶宅相隔數個單位的余婆婆，80年代末遷入華富邨，她坦言記得當年的命案，又指男戶主「幾好」，每次在電梯大堂或走廊相遇，大家都會互相打招呼，「（佢）好多時話你啲仔女幾乖⋯⋯見到會打招呼、街坊街里。」

余婆婆稱，自該單位發生命案後，「都唔多覺有人出入」，又指當年子女曾問她：「啲後生問我驚唔驚，我一向都唔驚呢啲」，婆婆更直言，「平生不作虧心事， 半夜敲門也不驚。我呢啲係唔驚，一切由天吩咐。」她稱，其子已輪候公屋多年，正在同區租住私樓，月租約1萬元，並曾申請特快公屋計劃，「我哋家人唔驚啲野，打嗰比喻，就算（住）嗰間都無所謂。」

黃大仙竹園南邨華園樓15樓一個單位亦都是新上榜，該層今年6月曾發生債仔遭債主斬殺兇案，現場電梯大堂及走廊冷清。而被斬死的死者單位，原本鐵閘有布簾，現已「消失」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！