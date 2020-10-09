海天堂員工指洗霉報道刊出後收大量投訴 「接電話接到驚」

2013年《蘋果日報》踢爆連鎖店海天堂疑清洗發霉龜苓膏後出售，海天堂控告向《蘋果》爆料的公司前股東蔡國強誹謗，索償1.3億元。案件今日續審，海天堂傳召人事部和會計部員工出庭，供稱報道出街後，公司接到大量客人爆粗投訴「畀啲發霉膏佢食」。有員工日接20個電話，「一聽到電話就驚」，有人為此辭職。老闆當時為安撫客人，一改過往政策，容許持現金券客人退款，總數逾4.4萬張，加上生意大跌，入不敷支，影響公司現金流。

人事部主管林玉娟供稱，有關發霉龜苓膏的報道出街後，「我哋真係好慘」，寫字樓電話響個不停，「一拎起就係粗口係咁鬧，門市姐姐都係俾客人鬧到七彩，仲有員工辭職」。她指涉案員工林日紅洗霉的做法「絕對係大問題」，惟因自己當時忙於接聽投訴電話，無暇兼顧追查洗霉問題，只能將林日紅的事交予店舖主管沈麗華跟進。她與老闆商量後，認為不適宜將林日紅獨自留守一個舖，故將她調往山東街分店工作。

雖然林日紅承認是洗霉員工，又表明會為公司澄清，但林玉娟供稱，三日後林日紅再沒上班。她曾致電了解，林日紅只稱要辭職，並已購備同日下午5時的車票回鄉；情翌日林日紅卻一度現身公司交文件，之後才失去音訊。林玉娟稱對此難以理解。

被告一方質疑，既然林日紅的行為對公司做成重大影響，理應為事件負責，但公司卻仍在林日紅離職後支付薪金，還替林日紅將支票存入銀行。林玉娟解釋，當時事件尚未釐清，她又因被客人責罵而「好唔開心，想死」、「一聽到電話響就好驚」，加上認為工資是對方應得以及勞工法例規定的，故在同月19日存入支票，並於月底前以掛號形式向林日紅寄出糧單和存款收據。她沒有想過公司可能會向林日紅索償。

被告一方直指，其實所有高層、包括老闆和林玉娟本人，也知道員工洗霉一事；林玉娟矢口否認，稱「絕對唔知」。

另有協助接聽電話的會計部文員鄭瑞英供稱，三周內平均每日接20個電話，每個電話處理時間超過半小時，內容都是對方爆粗兼謂「有冇搞錯？畀啲發霉膏佢食」，同時要求退款。鄭指老闆吳耀明為免客人不快，決定一改過往不設退換的政策，容許事發前購入現金券的客人退款，結果總共退還44,396張，涉及1,900萬元。公司現金流因此大受影響，生意暴跌，入不敷支。

鄭瑞英同意，公司從未就「若沒有今次事件發生」或被告作出「所謂不正當言論」的情況下，估算或統計2014至2017年間逐年的營利；她亦同意被告一方所指，海天堂根本沒有任何基礎作出利潤受事件影響的指控以至索償。但她補充，數字上明顯可見事後公司銷售額大跌。

海天堂下周將傳召正身處內地的高層，以視像直播系統作供。

【案件編號：HCA1755/13】

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