國安法下首個雙十節 房署禁展示台灣旗：偵測及收集資訊時須低調行事

明天是「港區國安法」實施後首個雙十節，繼早前有團體預訂餐廳慶祝雙十節被取消後，據《立場新聞》報道，房屋署發內部電郵，提醒轄下屋邨及屋苑，若發現有人展示或懸掛「台灣旗（Taiwan Flag）」，須呈報並拆走有關旗幟，以確保「一個中國」原則。房署回覆《蘋果》查詢，指不評論內部電郵通訊，強調不時向前線人員發出電郵提示其執行職務，並會按既定指引跟進和移除未經批准的展示品 。

要求雙十節朝8晚10加強監察 低調行事

《立場新聞》報道，取得房署一封標題為「 Double Tenth 2020（confidential）」的內部電郵，由房屋事務經理級別人員於本周三（7日）轉發予下屬。電郵內容要求房署轄下的屋邨及屋苑管理職員，由本月6日至9日期間， 留意其管理範圍內有沒有展示台灣旗或橫額。而「台灣旗」則指「青天白日滿地紅」中華民國國旗。

電郵內容更要求職員明天（10月10日）早上8時至晚上10時期間，加強監察有否任何人展示台灣旗；如有發現，須盡快介入並呈報，又要求職員偵測及收集資訊時，須低調行事。

指示職員應將台灣旗充公 可向警方求助

電郵指示，一旦發電有展示台灣旗，職員應拆走，以確保「一個中國」原則；又指如物主不聽從勸告，職員應將台灣旗充公，如有需要可向警方要求協助。

若在管理範圍內，有牆壁被塗上台灣旗，職員應遮蓋；但若台灣旗在人身上展示，就不用採取行動。報道更引述房署職員，指今年首次收到指示要在雙十節期間，監察有否展示台灣旗及慶祝活動。

房署發言人回覆，指不時就公共屋邨的管理事務向前線人員發出電郵提示其執行職務，未經批准的展示品會按既定指引跟進和移除，署方一般不會評論內部的電郵通訊。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！