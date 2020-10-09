【本報訊】中聯辦點名要整頓三座大山之一的司法界，早前已有藍絲群起去信司法機構投訴他們認為放生及輕判反修例運動案被告的司法人員，包括東區裁判法院裁判官何俊堯，指他立場偏頗，對警方懷強烈敵意，建制派更去信終院首席法官馬道立，要求嚴肅跟進。司法機構昨公佈八宗針對何投訴的調查結果，除了兩宗仍處於司法程序外，其餘六宗全部不成立，包括區議員仇栩欣被指襲警一案，何官裁決時直指作供警員「大話冚大話」。總裁判官認為，何官已詳盡分析警員證人證供，有權就證人的可信性作出評論和裁斷，並無針對警務人員或表面上偏頗。

司法機構早前接到大量對司法人員作出的投訴，自7月開始，會在司法機構網頁公佈投訴要點、調查結果等，上月調往高等法院出任暫委副司法常務官的裁判官何俊堯涉及的八宗案是首批完成的調查。

裁決無個人或政治傾向言論

司法機構聲明指，總裁判官蘇惠德強調已調查完畢的六宗案的裁決和判罰，是何官經過獨立斷案而作出的司法決定。基於司法獨立的基本原則，總裁判官不適宜、亦不會以行政職能干預任何司法決定。終院首席法官亦同意總裁判官的意見。總裁判官認為何官已詳盡分析警員證人證供，有權就各證人的可信性作出評論和裁斷；又謂何官裁決時並無表達個人或帶有政治傾向言論，亦沒針對警務人員或表面上偏頗。

總裁判官亦留意到律政司沒有就上述六案的裁決或刑罰，以判刑過輕、原則性犯錯、法律觀點出錯或表面上偏頗為由，提出覆核裁決、覆核刑罰或案件呈請，這與總裁判官對有關六案投訴的結論脗合。

其中最為藍絲攻擊的仇栩欣襲警案，投訴指何官於裁決理由中斥責警員證人態度輕佻及蔑視、作供時猶如置身於「平行時空」和以「大話冚大話」。總裁判官認為，何官分析證供時指出呈堂影像片段顯示，警員證人於案發現場以輕佻和蔑視的態度向被告說話，而非針對警員證人於庭上作供時的態度。何官亦指出兩位警員證人描述事件經過與呈堂影像片段截然不同，情況如辯方所說，警員像描述另一個時空，一個「平行時空」。裁判官是有權按證供，就證人的可信性作出評論和裁斷。何官的事實裁斷和分析，是以案中證供作為基礎和依歸，並無表達個人或帶有政治傾向的言論，亦沒針對警務人員或表面上偏頗。

餘下兩案律政司認為判感化及社會服務令過輕，將申請覆核刑。司法機構會待相關司法程序完結後才跟進。

仇栩欣：似紅衞兵批鬥

仇栩欣昨受訪稱，針對何官的投訴「完全係無稽、可笑」，指投訴人「為咗向佢哋嘅主人去獻媚而做，感覺上就好似一班紅衞兵不斷透過無理嘅指控，去批鬥講事實、正直嘅人」。她指案中作供的警員庭上的確是大話冚大話，最令人心寒的是警員未必是夾口供後講大話，「即係佢哋每個警員都唔需要特別去夾口供，都有意識去幫大家去圓佢哋嘅大話」。她指現行機制下，律政司只可上訴案件、推翻判決，「佢冇辦法清除一啲被保皇黨視為眼中釘嘅法官。法治雖然已經死咗，但係法律界至今仍然係政府十分之想鏟除嘅一座大山」。對於司法機構表明要增加法官投訴透明度，仇擔心這是政權刻意設立的機制，「批鬥一啲唔幫手、唔協助去用極權打壓市民嘅正直法官」。

公民黨法律界議員郭榮鏗呼籲任何人，包括傳媒以至立法會議員勿再針對個別法官、或用上綱上線方式批鬥法官。他指外界可批評法官判詞，但應按照判詞本身的法理基礎和事實，作出客觀判斷。

司法機構昨亦宣佈，本月起會就一些可能引起廣泛公眾關注的區域法院及裁判法院判決製備撮要，並上載至網頁。