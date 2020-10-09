武漢肺炎︱Staycation熱潮源於娛樂場所停業 有住客開Party一晚索逾百套餐具

隨着大量市民去酒店Staycation，甚至十多人同房開派對，令人憂慮酒店爆疫風險增加。政府因應確診宗數反彈向業界發出指引，要求住客不應與不同家庭人士共用房間或開派對。業界評估，或因政府封鎖坊間娛樂場所，惟獨酒店無限制，令市民湧去酒店消遣。

香港酒店工會主席徐考澧指，疫下酒店業生意難做，不少員工至今仍要放無薪假，但酒店又沒有因應Staycation需求增加而改變人手安排，人手減少，上班員工工時增長，令服務未能維持。

他續指，酒店房間本身並不預算大量住客在內開派對，但估計政府早前把多種公眾娛樂場所包括卡啦OK、派對房間、酒吧等強制關閉，惟獨沒有關酒店，也沒有入住限制，造成防疫漏洞。長假期有不少市民擁往酒店消遣，試過有一房十多人開酒點餐，「有同事試過送百幾套刀叉、杯呀、冰桶上酒店房」，亦有住客帶麻雀檯上去打牌，酒店卻未有增加人手，以致清潔或其他服務不足，前線工作更辛苦。

酒店工會促政府訂立限制住房人數上限等措施

他認為，限制住房人數上限、要求定期巡房等措施可由政府要求訂立，僅靠自律的話，部份業界或覺得措施妨礙賺錢未必肯配合，但他亦希望有關措施與業界包括僱員商討，盡量避免影響僱員生計，否則政府亦應作出補償。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城在商台節目指，不排除有年輕人見高級酒店房價大減而「一窩蜂」入住，認為是無可厚非，但在酒店房間舉行大型派對是違反《旅館業條例》，他透露甚至有人拒絕配合酒店職員指示，職員上門勸喻時會鎖門。他指，作為服務業界，會在合理情況下滿足顧客需要，但如客人對他人造成滋擾、違反法例，又拒絕配合，會建議職員馬上報警處理。

李漢城說，部份酒店為增加流動現金，確保有足夠資金應付水電和員工薪金等，會透過刺激本地消費去減低每月虧損。聯會已向酒店業界發出指引，包括要求進入酒店房間的人士要登記、多巡查及勸喻等，如有業界不遵守，只是個別管理人員的決定，強調業界若不自律令政府「出手」，可能會帶來很多連帶後果，最終影響生意。

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